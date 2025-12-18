基隆暖暖溪大量不明泡沫追來源 環保局：初判無油汙疑生活廢水

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆暖暖溪不明泡沫追來源，環保局：初判無油汙疑生活廢水。圖／議員連恩典提供
基隆河八堵抽水站上月27日發生油汙染事件，今天上午6時抽水站上游暖暖溪又發現大量不明白色泡沫，從溪旁雨水下水道排水口流出。基隆市環保局採樣送驗，初判沒有油汙，疑來自暖暖街雨水下水道家戶或社區的生活廢水。

台水公司表示，發現不明泡沫位置距八堵抽水站1.3公里，發現時泡沫尚未進入基隆河主流，目前停抽基隆河水，配合基隆市環保局追查不明物質來源。

暖暖溪今天上午6時許，有民眾發現水源橋下有大量不明白色泡沫，布滿整個河面，長度約有50多公尺，但到上午9時許大部分都已消散，溪旁雨水下水道排水口留有少許泡沫。

環保局上午派員對暖暖溪不明白色泡沫採樣，已經送驗成份，報告約1周後會出爐。環保人員從外觀、嗅聞等初判沒有油汙，但確切成份還要等採驗報告。

環保人員認為，白色泡沫來自雨水下水道，為暖暖街的生活廢汙水，此次並非來自工廠油汙水。暖暖街已有建置汙水下水道，部分有接管，部分沒有接管，已清查多個未接管社區消防管線、洗車場等，目前尚無法確認白色泡沫來自何處。

