不明泡沫距八堵抽水站1.3公里 台水：未進入基隆河主流

基隆河八堵抽水站上月27日發生油汙染事件，今天上午6時抽水站上游暖暖溪又發現大量不明白色泡沫，從溪旁雨水下水道排水口流出。台水公司表示，發現不明泡沫位置距八堵抽水站1.3公里，發現時泡沫尚未進入基隆河主流，目前停抽基隆河水，配合基隆市環保局追查不明物質來源。

台水公司副總經理武經文說，今天上午基隆暖暖溪水源橋下發現大量不明白色泡沫，一區處獲報後第一時間立即指派人員趕赴現場，並啟動緊急應變機制。

基隆市環保局已在水源橋下布設攔油索及攔阻器材，防堵泡沫向抽水站下游擴散，台水公司水質檢驗人員會同環保局同步採樣送驗，緊急檢驗分析，確保水源符合飲用水水源水質標準。

武經文表示，發現不明泡沫位置距離八堵抽水站上游約1.3公里的基隆河支流暖暖溪，發現時泡沫尚未進入基隆河主流，為維護用水安全，已預防性停止抽取基隆河原水，取水口也設有三道防護措施。在原水停止抽取期間，新山水庫供水量充足，對民眾日常用水不致造成影響。

台水公司表示，持續掌握水質檢測結果，同步加強水源巡檢頻率，並配合基隆市環保局追查不明物質來源，深化跨機關合作，確保民眾飲水安全無虞。