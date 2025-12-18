快訊

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班…新莊落網

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

終於有喜事！Energy書偉愛妻宣告懷「雙馬寶」：最甜蜜的聖誕禮物

聽新聞
0:00 / 0:00

不明泡沫距八堵抽水站1.3公里 台水：未進入基隆河主流

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市環保局已在水源橋下布設攔油索及攔阻器材，防堵泡沫向抽水站下游擴散。記者游明煌／攝影
基隆市環保局已在水源橋下布設攔油索及攔阻器材，防堵泡沫向抽水站下游擴散。記者游明煌／攝影

基隆河八堵抽水站上月27日發生油汙染事件，今天上午6時抽水站上游暖暖溪又發現大量不明白色泡沫，從溪旁雨水下水道排水口流出。台水公司表示，發現不明泡沫位置距八堵抽水站1.3公里，發現時泡沫尚未進入基隆河主流，目前停抽基隆河水，配合基隆市環保局追查不明物質來源。

台水公司副總經理武經文說，今天上午基隆暖暖溪水源橋下發現大量不明白色泡沫，一區處獲報後第一時間立即指派人員趕赴現場，並啟動緊急應變機制。

基隆市環保局已在水源橋下布設攔油索及攔阻器材，防堵泡沫向抽水站下游擴散，台水公司水質檢驗人員會同環保局同步採樣送驗，緊急檢驗分析，確保水源符合飲用水水源水質標準。

武經文表示，發現不明泡沫位置距離八堵抽水站上游約1.3公里的基隆河支流暖暖溪，發現時泡沫尚未進入基隆河主流，為維護用水安全，已預防性停止抽取基隆河原水，取水口也設有三道防護措施。在原水停止抽取期間，新山水庫供水量充足，對民眾日常用水不致造成影響。

台水公司表示，持續掌握水質檢測結果，同步加強水源巡檢頻率，並配合基隆市環保局追查不明物質來源，深化跨機關合作，確保民眾飲水安全無虞。

基隆 水源 環保局

延伸閱讀

暖暖溪冒白色泡沫 台水緊急停止自基隆河取水

影／基隆暖暖溪爆大量白泡沫緊急停抽自來水 消防局澄清非火警泡沬

影／基隆暖暖溪大量不明白色泡沫疑偷排 恐汙染自來水源急拉攔油索

影／基汐用水擬擴大翡翠水庫供應 台水計畫12億配合基捷延管

相關新聞

補助車資全國最高！花蓮敬老愛心計程車乘車倍增 明年計畫再提高

花蓮縣政府推動敬老愛心計程車，補助65歲以上長者每月1000元車資，方便外出、就醫，今年到11月已有83萬人次使用，比去...

基隆暖暖溪大量不明泡沫追來源 環保局：初判無油汙疑生活廢水

基隆河八堵抽水站上月27日發生油汙染事件，今天上午6時抽水站上游暖暖溪又發現大量不明白色泡沫，從溪旁雨水下水道排水口流出...

不明泡沫距八堵抽水站1.3公里 台水：未進入基隆河主流

基隆河八堵抽水站上月27日發生油汙染事件，今天上午6時抽水站上游暖暖溪又發現大量不明白色泡沫，從溪旁雨水下水道排水口流出...

雨汙水共排成防汛破口！宜蘭議員要求盤點並改建分流管線避免水患

月前鳳凰颱風與東北季風共伴效應帶來強降雨，造成蘇澳地區重創，冬山鄉、羅東鎮及五結鄉多處淹水，住家遭受水患之苦。面對極端氣...

翡翠水庫增援基汐 台水規畫配合基捷延管

基隆河11月27日發生油汙染事件，影響基隆、新北汐止逾18萬戶，檢警追查元凶疑為「將誠公司」。台水公司昨首度證實，「將誠...

野溪泡湯亂象惹怨 怪手出招宜蘭芃芃溫泉變冷水

宜蘭大同鄉泡湯秘境芃芃野溪溫泉，無人收費、管理，吸引大批遊客闖入，出現亂停車、夜唱等諸多亂象。目前溫泉所在地英士村正進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。