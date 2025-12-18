補助車資全國最高！花蓮敬老愛心計程車乘車倍增 明年計畫再提高

花蓮縣政府推動敬老愛心計程車，補助65歲以上長者每月1000元車資，方便外出、就醫，今年到11月已有83萬人次使用，比去年成長一倍多，縣府計畫明年提高到1500元，待115年度預算審議確定後再公告細節。

縣府從2018年開辦身心障礙者愛心計程車隊補助計畫，補足復康巴士的不足，平均每年超過3000人次使用。去年起擴大到65歲以上銀髮族也有補助，每月將1000元點數存入敬老愛心卡，憑卡搭乘合作的愛心計程車，每趟補助7成車資，1000元是全國補助最高的縣市。

縣府統計，去年擴大實施後，符合資格的身障及長者約6萬3000人，全年使用量達到41萬人次，今年統計到上月底則已突破83萬人次，比去年長成一倍，全年有望突破90萬人次。

社會處長示，花蓮南北狹長，盼藉由補助，提升長者、身障人士的交通便利性，從統計數據也顯示，這項政策可以有效減輕長者及身障族群外出的交通負擔。