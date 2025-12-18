快訊

雨汙水共排成防汛破口！宜蘭議員要求盤點並改建分流管線避免水患

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣議員楊弘旻與黃琤婷今開記者會，直指「雨汙共排」，導致淹水與污水溢流，要求縣府全面盤點，從易淹水區改善雨水汙水分流系統。圖／黃琤婷提供
宜蘭縣議員楊弘旻與黃琤婷今開記者會，直指「雨汙共排」，導致淹水與污水溢流，要求縣府全面盤點，從易淹水區改善雨水汙水分流系統。圖／黃琤婷提供

月前鳳凰颱風與東北季風共伴效應帶來強降雨，造成蘇澳地區重創，冬山鄉、羅東鎮及五結鄉多處淹水，住家遭受水患之苦。面對極端氣候逐漸成為常態，縣議員楊弘旻今指出，宜蘭防汛體系中長期存在「雨汙共排」問題，已成為導致淹水與污水溢流的重要破口，縣府不能再迴避。

楊弘旻與黃琤婷議員今天開記者會，楊弘旻表示，縣府早期在部分地區設置雨水下水道與污水下水道時，採取雨汙共排設計，違反「宜蘭縣污水下水道用戶排水設備審查要點」中，雨水與污水管渠應分開設置規定，導致颱風豪雨來襲時，末端污水處理系統無法宣洩而溢流，造成淹水災情。

楊弘旻說，令人難以接受是在部分案例中，縣府發現雨污未分流後，竟要求住戶自行負擔費用改善，這是政府早期設計失當，卻把後果轉嫁給人民承擔。

他指出，宜蘭縣污水下水道自民國94年起陸續建設，早期用戶接管過程確實存在雨水管線誤接入污水系統的情形，導致不少住戶在豪雨時出現「外面下雨、屋內冒水」，排水孔反向湧水的異常狀況，影響居住安全品質。

據了解，宜蘭縣污水下水道系統，包含「宜蘭系統」（宜蘭市、壯圍鄉、員山鄉及礁溪鄉四城地區）及「羅東系統」（五結鄉、羅東鎮、冬山鄉），接管用戶共計6萬6375戶，縣府目前已完成1萬6596戶調查，初步結果顯示約有5%住戶存在雨污混接情形。

楊弘旻要求縣府全面盤點全縣，特別是冬山鄉等易淹水地區，逐年編列預算，由政府主導推動雨污分流工程，從源頭降低淹水與污水溢流風險。

縣議員黃琤婷表示，近期接獲多起民眾陳情反映，只要下大雨，家裡排水孔就冒出污水宛如「噴泉」，無法安心生活，她已在議會中要求縣府儘速完成雨污混接住戶盤點，避免問題一再拖延。

楊弘旻強調，政府應該正視歷史工程缺失、負起應有責任，才能讓防汛真正回到保障人民生命財產與居住安全的本質，不再讓縣民為每一場豪雨付出不該承擔的代價。

