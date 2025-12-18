聽新聞
野溪泡湯亂象惹怨 怪手出招宜蘭芃芃溫泉變冷水

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
芃芃野溪溫泉泡湯秘境吸引遊客湧入，出現亂象。當地正做防汛水利工程，禁止進入，前晚卻被闖入，施工單位導入溪水，溫泉瞬間變冷。圖／民眾提供
芃芃野溪溫泉泡湯秘境吸引遊客湧入，出現亂象。當地正做防汛水利工程，禁止進入，前晚卻被闖入，施工單位導入溪水，溫泉瞬間變冷。圖／民眾提供

宜蘭大同鄉泡湯秘境芃芃野溪溫泉，無人收費、管理，吸引大批遊客闖入，出現亂停車、夜唱等諸多亂象。目前溫泉所在地英士村正進行水利工程，村長和包商多次規勸，遊客仍不離去，一怒之下以挖土機剷掉擋土牆，導入冰冷溪水，溫泉瞬間消失，雙方爆發激烈口角。

芃芃溫泉屬鎂鈣離子鹼性碳酸泉，溫度約攝氏50度，水質清澈，源泉豐沛終年不竭。因地處偏遠無人工開發痕跡，當地民眾用石塊隔出泡湯池，邊泡湯邊欣賞山光水色、鳥叫蟲鳴。去年因颱風被土石掩埋，今年整修後重新開挖，有網紅以「停好車走路就到」宣傳，吸引許多愛好者探秘。

在地部落族人說，芃芃野溪溫泉是由村長及族人簡易整理後，供長輩和在地人泡湯。今年隨氣溫下降，湧入遊客愈來愈多，帶進垃圾、違停等亂象，影響當地族人生活品質，已無法忍受。

由於芃芃野溪溫泉正進行防汛與水利工程，入口處張貼公告禁止非施工車輛進入，前晚仍有遊客不聽勸導闖入泡湯，引發族人怒火。

村長與施工單位多次勸離，遊客仍不肯離去。前晚以挖土機在溪床開一道口，溪水瞬間灌入溫泉池，原本冒著熱氣的溫泉變成一灘冷水。遊客與施工人員發生口角，場面火爆，警方獲報到場排解，由於相關作業屬合法施工範圍，警方呼籲民眾尊重部落生活與工程安全，不要破壞自然環境。

挖土機司機說，大家亂搭帳篷、亂停車，工程根本沒辦法做；當地民眾也大罵缺乏公德心遊客，為了自己享樂破壞環境。

多數網友留言支持村長，「亂象多，填掉剛好」、「統統不要玩！支持村長」；還有家長怒批遊客假日夜晚在英士國小籃球場搭帳篷，隔天學生上課超傻眼。

