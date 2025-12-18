翡翠水庫增援基汐 台水規畫配合基捷延管

基隆河11月27日發生油汙染事件，影響基隆、新北汐止逾18萬戶，檢警追查元凶疑為「將誠公司」。台水公司昨首度證實，「將誠公司確實有一些汙染物流至淨水場」，另透露計畫花12億元調整台北自來水事業處供水管線，配合基隆捷運工程，從汐止延管到基隆，強化水源調度。

檢警追查基隆河油汙染元凶，日前搜索暖暖區將誠公司，查出業者涉嫌長期非法偷排廢水到基隆河，拘捕游姓負責人等7人，其中5人羈押禁見。

立法院經濟委員會昨天赴基隆考察，台水公司總工程師王傳政簡報時表示，將誠公司自台中港貨輪收取廢油後，經廠內油水分離設備後，再把溶於水的廢水排到基隆河中，因此表面油膜偵測器分析反應沒那麼快，「確實有一些汙染物流至淨水場」。

王傳政表示，針對此一事件，台水已增設水質偵測設備，未來聯合稽查小組會針對基隆河上下游及支流，盤點汙染熱源，並了解水源保護區內土地使用狀況，加強潛在汙染源巡查，降低類似油汙染事件發生。

經濟部次長賴建信表示， 中央和地方合作追查汙染源，未來會加強檢測及廢水稽查處理。

立法院經濟委員會立委昨天到基隆河八堵抽水站了解改善措施，市長謝國樑（左一）要求增強基礎設備，未來將擴大翡翠水庫供水範圍。記者游明煌／攝影

「希望以後水源來自水庫，不要直接抽取基隆河的水。」市長謝國樑建說，基隆大部分民眾以為飲用水是從新山水庫供水，如今才發現是抽取基隆河水，經淨水系統送到家戶，未來希望提升用水設備，巡檢也要制度化，並加強油汙預警機制，建請經濟部編列專案經費，強化基隆河流域治理及熱點整治，增強基礎設備。

立委林沛祥說，基隆河抽水要進一步改善，尤其監測及過濾設備都要加強，水源也要檢討，北水處翡翠水庫如果足夠應擴大引水到基隆。立委廖先翔也說，汐止部分民眾對飲用基隆河水有相當大疑慮，希望翡翠水庫可以擴大供水。

台水公司董事長李嘉榮說，汐止一天用水量約9.5萬到10萬噸，目前北水處供應每天最大量能僅8萬到8.5萬噸，部分地勢較高須由基隆新水淨水場供水。

李嘉榮說，基捷正規畫興建，配合工程進度，水公司計畫將北水供應管線，從汐止延伸12公里到基隆市五堵、六堵到八堵，每天供水量提高到13萬噸，可滿足汐止全區，多的3萬噸可供應基隆。計畫原定4年，但配合基捷工程會延長，全案評估計畫中。