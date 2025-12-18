聽新聞
0:00 / 0:00

翡翠水庫增援基汐 台水規畫配合基捷延管

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
立法院經濟委員會立委昨天到基隆河八堵抽水站了解改善措施。記者游明煌／攝影
立法院經濟委員會立委昨天到基隆河八堵抽水站了解改善措施。記者游明煌／攝影

基隆河11月27日發生油汙染事件，影響基隆、新北汐止逾18萬戶，檢警追查元凶疑為「將誠公司」。台水公司昨首度證實，「將誠公司確實有一些汙染物流至淨水場」，另透露計畫花12億元調整台北自來水事業處供水管線，配合基隆捷運工程，從汐止延管到基隆，強化水源調度。

檢警追查基隆河油汙染元凶，日前搜索暖暖區將誠公司，查出業者涉嫌長期非法偷排廢水到基隆河，拘捕游姓負責人等7人，其中5人羈押禁見。

立法院經濟委員會昨天赴基隆考察，台水公司總工程師王傳政簡報時表示，將誠公司自台中港貨輪收取廢油後，經廠內油水分離設備後，再把溶於水的廢水排到基隆河中，因此表面油膜偵測器分析反應沒那麼快，「確實有一些汙染物流至淨水場」。

王傳政表示，針對此一事件，台水已增設水質偵測設備，未來聯合稽查小組會針對基隆河上下游及支流，盤點汙染熱源，並了解水源保護區內土地使用狀況，加強潛在汙染源巡查，降低類似油汙染事件發生。

經濟部次長賴建信表示， 中央和地方合作追查汙染源，未來會加強檢測及廢水稽查處理。

立法院經濟委員會立委昨天到基隆河八堵抽水站了解改善措施，市長謝國樑（左一）要求增強基礎設備，未來將擴大翡翠水庫供水範圍。記者游明煌／攝影
立法院經濟委員會立委昨天到基隆河八堵抽水站了解改善措施，市長謝國樑（左一）要求增強基礎設備，未來將擴大翡翠水庫供水範圍。記者游明煌／攝影

「希望以後水源來自水庫，不要直接抽取基隆河的水。」市長謝國樑建說，基隆大部分民眾以為飲用水是從新山水庫供水，如今才發現是抽取基隆河水，經淨水系統送到家戶，未來希望提升用水設備，巡檢也要制度化，並加強油汙預警機制，建請經濟部編列專案經費，強化基隆河流域治理及熱點整治，增強基礎設備。

立委林沛祥說，基隆河抽水要進一步改善，尤其監測及過濾設備都要加強，水源也要檢討，北水處翡翠水庫如果足夠應擴大引水到基隆。立委廖先翔也說，汐止部分民眾對飲用基隆河水有相當大疑慮，希望翡翠水庫可以擴大供水。

台水公司董事長李嘉榮說，汐止一天用水量約9.5萬到10萬噸，目前北水處供應每天最大量能僅8萬到8.5萬噸，部分地勢較高須由基隆新水淨水場供水。

李嘉榮說，基捷正規畫興建，配合工程進度，水公司計畫將北水供應管線，從汐止延伸12公里到基隆市五堵、六堵到八堵，每天供水量提高到13萬噸，可滿足汐止全區，多的3萬噸可供應基隆。計畫原定4年，但配合基捷工程會延長，全案評估計畫中。

延伸閱讀

影／基隆表揚225位藝文之星獲獎師生 中興國小傳統布袋戲團特優

基隆1周2毒駕害2命 檢警：毒駕累犯聲押、致重大傷亡殺人罪科刑

市長選舉提前開戰？基隆市府拒童子瑋全市國小贈書 雙方互批政治

影／基汐用水擬擴大翡翠水庫供應 台水計畫12億配合基捷延管

相關新聞

影／基隆表揚225位藝文之星獲獎師生 中興國小傳統布袋戲團特優

基隆市政府今晚舉行藝文競賽聯合頒獎典禮，來自全市各校共225位獲獎師生出席，分多在語文、音樂、舞蹈、戲劇與美術等藝文領域...

翡翠水庫增援基汐 台水規畫配合基捷延管

基隆河11月27日發生油汙染事件，影響基隆、新北汐止逾18萬戶，檢警追查元凶疑為「將誠公司」。台水公司昨首度證實，「將誠...

花蓮縣長前哨戰 3人選浮上檯面

2026年花蓮縣長選戰提前開打，繼國民黨籍吉安鄉長游淑貞表態願承擔責任後，出身國民黨、無黨籍縣議員魏嘉賢昨也強調自己是接...

基隆市府考量行政中立 議長贈書被拒 童子瑋遺憾政治化解讀

基隆市議長童子瑋近日捐贈1.6萬本耶誕兒童繪本給全市國小學生，由於他可能代表綠營挑戰尋求連任的市長謝國樑，昨天基隆市教育...

宜2鄉道坑坑巴巴到處「補丁」縣議員爭取1500萬元改善3公里路段

礁溪鄉宜2鄉道路面經常破損，被工程及管線單位挖得坑坑巴巴，影響行車安全，當地村長向縣議員林聰池陳情，今天下午會勘說明，向...

熄燈半年再亮燈！花蓮蝴蝶谷換人營運主打森林溫泉 園區步道開放待評估

花蓮縣富源國家森林遊樂園區因去年受強震、風災等影響，不僅造成園區步道設施受損、遊客減少，園內蝴蝶谷溫泉度假飯店也在今年初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。