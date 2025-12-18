聽新聞
0:00 / 0:00

基隆市府考量行政中立 議長贈書被拒 童子瑋遺憾政治化解讀

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市長謝國樑昨表示，考量學校應遵循教育及行政中立相關法令，將婉謝議長贈書全市國小學生耶誕繪本。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑昨表示，考量學校應遵循教育及行政中立相關法令，將婉謝議長贈書全市國小學生耶誕繪本。圖／基隆市政府提供

基隆市議長童子瑋近日捐贈1.6萬本耶誕兒童繪本給全市國小學生，由於他可能代表綠營挑戰尋求連任的市長謝國樑，昨天基隆市教育局表示，考量學校應遵循教育及行政中立，將婉謝議長贈書全市國小學生耶誕繪本。童子瑋辦公室對此表示遺憾。

基隆市教育處指出，學校為單純教育場域，為維護教學環境安寧，學校應遵循教育及行政中立相關事項，議長童子瑋已成為「準市長候選人」，考量學校應遵循教育及行政中立，市府將婉謝議長此次贈書，也請各校遵守教育基本法的中立原則。

教育處說明，學校不得為特定政治團體從事宣傳，主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校人員、教師及學生參加任何政治團體或活動，另依「公務人員行政中立法」規定，公務人員不得為政黨或公職候選人從事政治活動或行為，包含動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫等相關活動。

童子瑋辦公室表示，議長家族長期關懷校園，除童書、繪本，也捐贈文具、書包、水壺、雨具甚至清潔用品、口罩等日常必需品，都是對學子的關心與愛心。

此次卻從高度政治化解讀一份單純的善意，甚至將民代對校園的關心視為攻擊的對象，令人遺憾，盼市府能公布相關標準，對不分黨派的候選人一體適用、標準一致。

童子瑋表態可能參選，市長謝國樑表示，距離選舉還有一年的時間，把市政做好就是最好的連任。

延伸閱讀

謝國樑市府拒議長童子瑋贈書引爆校園爭議 不同家長會各自聲明

市長選舉提前開戰？基隆市府拒童子瑋全市國小贈書 雙方互批政治

影／童子瑋表態要選基隆市長 謝國樑這樣回應了

還年輕選基市長再等等？ 童子瑋：基隆人願意再等嗎

相關新聞

影／基隆表揚225位藝文之星獲獎師生 中興國小傳統布袋戲團特優

基隆市政府今晚舉行藝文競賽聯合頒獎典禮，來自全市各校共225位獲獎師生出席，分多在語文、音樂、舞蹈、戲劇與美術等藝文領域...

翡翠水庫增援基汐 台水規畫配合基捷延管

基隆河11月27日發生油汙染事件，影響基隆、新北汐止逾18萬戶，檢警追查元凶疑為「將誠公司」。台水公司昨首度證實，「將誠...

花蓮縣長前哨戰 3人選浮上檯面

2026年花蓮縣長選戰提前開打，繼國民黨籍吉安鄉長游淑貞表態願承擔責任後，出身國民黨、無黨籍縣議員魏嘉賢昨也強調自己是接...

基隆市府考量行政中立 議長贈書被拒 童子瑋遺憾政治化解讀

基隆市議長童子瑋近日捐贈1.6萬本耶誕兒童繪本給全市國小學生，由於他可能代表綠營挑戰尋求連任的市長謝國樑，昨天基隆市教育...

宜2鄉道坑坑巴巴到處「補丁」縣議員爭取1500萬元改善3公里路段

礁溪鄉宜2鄉道路面經常破損，被工程及管線單位挖得坑坑巴巴，影響行車安全，當地村長向縣議員林聰池陳情，今天下午會勘說明，向...

熄燈半年再亮燈！花蓮蝴蝶谷換人營運主打森林溫泉 園區步道開放待評估

花蓮縣富源國家森林遊樂園區因去年受強震、風災等影響，不僅造成園區步道設施受損、遊客減少，園內蝴蝶谷溫泉度假飯店也在今年初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。