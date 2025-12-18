基隆市府考量行政中立 議長贈書被拒 童子瑋遺憾政治化解讀

基隆市議長童子瑋近日捐贈1.6萬本耶誕兒童繪本給全市國小學生，由於他可能代表綠營挑戰尋求連任的市長謝國樑，昨天基隆市教育局表示，考量學校應遵循教育及行政中立，將婉謝議長贈書全市國小學生耶誕繪本。童子瑋辦公室對此表示遺憾。

基隆市教育處指出，學校為單純教育場域，為維護教學環境安寧，學校應遵循教育及行政中立相關事項，議長童子瑋已成為「準市長候選人」，考量學校應遵循教育及行政中立，市府將婉謝議長此次贈書，也請各校遵守教育基本法的中立原則。

教育處說明，學校不得為特定政治團體從事宣傳，主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校人員、教師及學生參加任何政治團體或活動，另依「公務人員行政中立法」規定，公務人員不得為政黨或公職候選人從事政治活動或行為，包含動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫等相關活動。

童子瑋辦公室表示，議長家族長期關懷校園，除童書、繪本，也捐贈文具、書包、水壺、雨具甚至清潔用品、口罩等日常必需品，都是對學子的關心與愛心。

此次卻從高度政治化解讀一份單純的善意，甚至將民代對校園的關心視為攻擊的對象，令人遺憾，盼市府能公布相關標準，對不分黨派的候選人一體適用、標準一致。

童子瑋表態可能參選，市長謝國樑表示，距離選舉還有一年的時間，把市政做好就是最好的連任。