快訊

老翁結帳卡關…一票人排隊苦等15分鐘 「神秘女客」1招解困境全店傻了

參與台灣潛艦計畫…南韓2承包商被控洩密遭判刑 台船這樣說

搶親失敗？傳華納兄弟拒派拉蒙收購 認「條件不如Netflix」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆表揚225位藝文之星獲獎師生 中興國小傳統布袋戲團特優

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府今晚舉行藝文競賽聯合頒獎典禮，來自全市各校共225位獲獎師生出席。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今晚舉行藝文競賽聯合頒獎典禮，來自全市各校共225位獲獎師生出席。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今晚舉行藝文競賽聯合頒獎典禮，來自全市各校共225位獲獎師生出席，分多在語文、音樂、舞蹈、戲劇與美術等藝文領域有卓越表現。其中中興國小深耕多年的傳統布袋戲團，展現精緻操偶技巧與戲劇張力，榮獲市賽特優，成為基隆傳統藝術教育的重要亮點。

教育處長徐嬿立指出，在音樂、舞蹈及戲劇競賽方面，學生都有很好成績。音樂類競賽共有1828人參賽，經市賽遴選後，選出個人組37人、團體組29隊，將於明年3月代表基隆到北市及宜蘭縣參加全國賽；舞蹈比賽則選拔出個人組7人、團體組10隊晉級全國賽；戲劇競賽亦展現豐沛創意能量，共選出4隊代表基隆，將於明年4至5月前往屏東縣參加全國賽。

其中，中興國小以深耕多年的傳統偶戲文化為基礎，展現精緻操偶技巧與戲劇張力，榮獲市賽特優，成為基隆傳統藝術教育的重要亮點。

美術競賽全市共計977件作品參賽，市賽第一名共有40件，並有225件作品代表基隆參加全國賽，最終獲得2件優等及31件佳作的優異成績，展現學生細膩的觀察力與豐富的創作能量。

副市長邱佩琳表示，今年在語文、戲劇及音樂等領域皆有亮眼突破，顯示學校長期耕耘藝文教育的成果已逐步開花結果。基隆市明年將承辦全國舞蹈比賽及語文競賽，期勉學生持續勇敢挑戰，在全國舞台上展現實力。

邱佩琳指出，市府除推動藝術才能班教育外，也設置專案計畫供各校申請補助，擴大學生在音樂、舞蹈、美術及戲劇等領域的學習機會。今年更投入500萬元推動第二期全市樂器社團補助計畫，協助學校添購樂器設備，強化音樂教育基礎。

基隆市政府今晚舉行藝文競賽聯合頒獎典禮，來自全市各校共225位獲獎師生出席。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今晚舉行藝文競賽聯合頒獎典禮，來自全市各校共225位獲獎師生出席。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今晚舉行藝文競賽聯合頒獎典禮，來自全市各校共225位獲獎師生出席。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今晚舉行藝文競賽聯合頒獎典禮，來自全市各校共225位獲獎師生出席。圖／基隆市政府提供

基隆 音樂

延伸閱讀

基隆1周2毒駕害2命 檢警：毒駕累犯聲押、致重大傷亡殺人罪科刑

影／苗栗9月邁入「超高齡社會」 今辦樂齡成果展及交通安全戲劇競賽

市長選舉提前開戰？基隆市府拒童子瑋全市國小贈書 雙方互批政治

影／基汐用水擬擴大翡翠水庫供應 台水計畫12億配合基捷延管

相關新聞

影／基隆表揚225位藝文之星獲獎師生 中興國小傳統布袋戲團特優

基隆市政府今晚舉行藝文競賽聯合頒獎典禮，來自全市各校共225位獲獎師生出席，分多在語文、音樂、舞蹈、戲劇與美術等藝文領域...

宜2鄉道坑坑巴巴到處「補丁」縣議員爭取1500萬元改善3公里路段

礁溪鄉宜2鄉道路面經常破損，被工程及管線單位挖得坑坑巴巴，影響行車安全，當地村長向縣議員林聰池陳情，今天下午會勘說明，向...

熄燈半年再亮燈！花蓮蝴蝶谷換人營運主打森林溫泉 園區步道開放待評估

花蓮縣富源國家森林遊樂園區因去年受強震、風災等影響，不僅造成園區步道設施受損、遊客減少，園內蝴蝶谷溫泉度假飯店也在今年初...

台東女中校舍安全拉警報 立委督促教育部加速補強工程

台東女中校園多處建築設施面臨安全隱憂，引起師生與家長高度關注。今天立委陳瑩、莊瑞雄與教育部相關單位及縣議員前往校園會勘，...

5.13億元的專案清疏經費到位 台東縣府盯災修重建進度

今年多個颱風接連侵襲，造成台東太麻里溪河道再度出現嚴重淤積情形。縣長饒慶鈴今前往視察災後復建進度，強調進出嘉蘭部落唯一鄉...

影／基汐用水擬擴大翡翠水庫供應 台水計畫12億配合基捷延管

基隆自來水汙染事件造成基隆、汐止逾18萬用水戶受影響，立法院經濟委員會立委今天到基隆河八堵抽水站了解改善措施，市長謝國樑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。