影／基隆表揚225位藝文之星獲獎師生 中興國小傳統布袋戲團特優

基隆市政府今晚舉行藝文競賽聯合頒獎典禮，來自全市各校共225位獲獎師生出席，分多在語文、音樂、舞蹈、戲劇與美術等藝文領域有卓越表現。其中中興國小深耕多年的傳統布袋戲團，展現精緻操偶技巧與戲劇張力，榮獲市賽特優，成為基隆傳統藝術教育的重要亮點。

教育處長徐嬿立指出，在音樂、舞蹈及戲劇競賽方面，學生都有很好成績。音樂類競賽共有1828人參賽，經市賽遴選後，選出個人組37人、團體組29隊，將於明年3月代表基隆到北市及宜蘭縣參加全國賽；舞蹈比賽則選拔出個人組7人、團體組10隊晉級全國賽；戲劇競賽亦展現豐沛創意能量，共選出4隊代表基隆，將於明年4至5月前往屏東縣參加全國賽。

其中，中興國小以深耕多年的傳統偶戲文化為基礎，展現精緻操偶技巧與戲劇張力，榮獲市賽特優，成為基隆傳統藝術教育的重要亮點。

美術競賽全市共計977件作品參賽，市賽第一名共有40件，並有225件作品代表基隆參加全國賽，最終獲得2件優等及31件佳作的優異成績，展現學生細膩的觀察力與豐富的創作能量。

副市長邱佩琳表示，今年在語文、戲劇及音樂等領域皆有亮眼突破，顯示學校長期耕耘藝文教育的成果已逐步開花結果。基隆市明年將承辦全國舞蹈比賽及語文競賽，期勉學生持續勇敢挑戰，在全國舞台上展現實力。