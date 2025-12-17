宜2鄉道坑坑巴巴到處「補丁」縣議員爭取1500萬元改善3公里路段

礁溪鄉宜2鄉道路面經常破損，被工程及管線單位挖得坑坑巴巴，影響行車安全，當地村長向縣議員林聰池陳情，今天下午會勘說明，向縣府爭取1500萬元改善道路及重鋪瀝青混凝土，林聰池更要求完工後至少兩年內不得開挖馬路，確保路面品質，避免重複施工浪費資源。

宜蘭多雨，道路養護不易，加上重複挖埋管線，六結村長林信忠及二龍村長林素霞向縣議員林聰池陳情，礁溪鄉二龍村的宜2鄉道路面因長年使用且車流量大，路面嚴重破損，該路段是村內住戶主要幹道，路面凹凸，已多次讓地方年長者差點釀成車禍，期盼縣府能傾聽地方聲音。

縣議員林聰池今天邀請縣府及地方人士會勘，已向縣府成功爭取1500萬元編入明年度預算，工程將從礁溪鄉中山路一段路口，一直到191甲縣道，總長度約3公里，改善後重新鋪設瀝青混凝土，預計明年施工。

村長表示，宜2鄉道是當地居民重要的聯外道路，也是通往二龍河的主要道路，每年端午節在二龍河都會舉辦傳統競渡，他們希望工程能在明年端午節之前完工。