台東市公保地凍結逾60年 縣政府：內政部同意解編

中央社／ 台東縣17日電

民國52年台東都市計畫劃設大量公共設施保留地（公保地），因缺經費徵收開發，土地閒置又無法歸還地主，形成「有地卻不能用」困境。台東副縣長王志輝表示，問題可望解套。

王志輝昨天在臉書貼文「終於可以還地於民」，並表示，台東市的都市計畫從民國52年發布至今，當年劃設了大量公共設施土地，但因政府沒有經費徵收，形成私有地主擁有土地卻不能使用的困境，「這一晃眼居然到民國114年了」。

他說，縣長饒慶鈴一直希望在任內能解決這個長年民眾的痛苦，縣政府建設處都市計畫科在不屈不撓的精神下，15日終於說服了內政部都市計畫委員同意縣府的解決方案，包括編預算取得，或是捐錢、捐地、市地重劃等方式解決，原住民部落土地，甚至可以直接歸還。

王志輝今天告訴中央社記者表示，自他到縣政府服務以來，議員經常在議會提出這個問題。由於難度太高、時間太久，以往縣政府都不願面對，或許這次還是無法解決所有問題，但至少大部分有機會獲得解決。

台東縣政府建設處表示，過去採跨區域整體開發方式，卻受限於物價上漲、缺工缺料，以及新出流管制規定，導致程序冗長。這次配合財劃法修正，縣政府今年向中央提出公保地解編精進作法，盼能加速解凍多年沉痾，為城市發展與民眾權益開啟新局。

