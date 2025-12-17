熄燈半年再亮燈！花蓮蝴蝶谷換人營運主打森林溫泉 園區步道開放待評估

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣富源國家森林遊樂園區因去年受強震、風災等影響，園內蝴蝶谷溫泉度假飯店也在今年初宣布熄燈，歷經半年後，飯店經委外標租已恢復營運。記者王思慧／攝影
花蓮縣富源國家森林遊樂園區因去年受強震、風災等影響，不僅造成園區步道設施受損、遊客減少，園內蝴蝶谷溫泉度假飯店也在今年初宣布熄燈，讓不少民眾感到可惜。林業及自然保育署花蓮分署今表示，飯店經委外標租已恢復營運，步道仍在整修，會再視情況公告開放時間。

去年403地震及多個颱風侵襲花蓮，造成富源國家森林遊樂園區部分步道受損，園內蝴蝶谷溫泉度假村同年8月暫時停業，今年2月更因營運契約到期停止營運。林保署花蓮分署避免館舍閒置，今年9月1日完成委外標租，業者已開始試營運。

林保署花蓮分署長黃群策表示，設施區的部分，現在是住宿空間與溫泉，現由天成飯店集團取得5年營運權，是該集團旗下的天成逸旅–蝴蝶谷品牌經營，有住宿飯店、餐飲、溫泉，以及設施遊憩區。

至於步道環境，黃群策說，因受到當時康芮、山陀兒颱風影響，步道系統受到損害，目前正持續修復富源吊橋、環山2號與環溪2號步道，其中富源吊橋、環山2號步道預計年底完工，環溪2號步道要先啟動西邊的護坡工程，才能展開步道修復工作，可能要到明年底才完成。

黃群策指出，雖然富源吊橋與環山2號步道先完工，且園區內最知名的龍吟吊橋未受損，但只有一條步道，只能原路回程，如果開放售票，對於民眾來說體驗不足，會再來評估看看，整體步道與園區環境什麼時候比較適合開放。

瑞穗天合國際觀光酒店品牌行銷公關行銷長趙芝綺表示，集團在蝴蝶谷成立新品牌著重精緻體驗，除了推出一泊三食含早餐、晚餐及宵夜試營運方案，還有戶外溫泉跟房內泡湯池，打造森林度假體驗，讓遊客享受自然風光跟景色，同時也有單日泡湯方案。

花蓮蝴蝶谷有碳酸氫鹽溫泉，常吸引旅客泡湯，經過關門半年後，現已重新開放。記者王思慧／攝影
