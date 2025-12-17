台東女中校舍安全拉警報 立委督促教育部加速補強工程

台東女中校園多處建築設施面臨安全隱憂，引起師生與家長高度關注。今天立委陳瑩、莊瑞雄與教育部相關單位及縣議員前往校園會勘，台東女中校長王垠全程說明校園現況，強調學生安全刻不容緩。

校方指出，「實驗大樓」屋齡已37年，耐震能力不足，補強經費約需800萬元；「宿舍A舍」因去年地震受損，也需耐震補強，經費約410萬元；校禮堂屋頂長期漏水，影響教學與活動安全，改善經費約832萬元，3項工程合計約2042萬元。

陳瑩表示，校園安全無小事，將持續爭取教育部支持與經費核定，確保師生在穩固環境下學習與生活。莊瑞雄強調，台東地處地震頻繁區，工程施工期間必須落實師生安置計畫，並兼顧教學不中斷。他也呼籲將校內游泳池修繕列入安全改善計畫，保障水域安全教育不中斷。

王垠指出，學生宿舍耐震係數偏低，目前暫停住宿使用，校方已安排86名學生入住，其餘則透過協調或家人照料暫時安置。校園其他設施也正進行結構檢視與防漏維護，期望相關補強工程能優先完成。

家長會長、議員黃治維說，校園設施老舊，改善計畫攸關學生住宿與學習環境完整性，希望教育部盡快核定經費，提供師生安全、無虞的學習與生活空間。