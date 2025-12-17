快訊

5.13億元的專案清疏經費到位 台東縣府盯災修重建進度

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
今天上午台東縣長饒慶鈴（中）前往東64線視察道路下邊坡與堤防復建工程。圖／台東縣政府提供
今天上午台東縣長饒慶鈴（中）前往東64線視察道路下邊坡與堤防復建工程。圖／台東縣政府提供

今年多個颱風接連侵襲，造成台東太麻里溪河道再度出現嚴重淤積情形。縣長饒慶鈴今前往視察災後復建進度，強調進出嘉蘭部落唯一鄉道的東64線災修工程，預計明年1月完工；同時也已動支6000萬元災害準備金，針對太麻里溪與金崙溪緊急清疏，期望明年汛期前完成。

饒慶鈴指出，中央已核定6條河川、共5.13億元的專案清疏經費，目前工程設計中，最快明年3月動工。她強調，這些工程攸關居民通行與防洪安全，縣府會全力趕辦，並呼籲鄉民在施工期間能體諒與配合。

今天上午饒慶鈴在縣府建設處長蔡勝雄陪同下，與太麻里鄉長王重仁、金峰鄉長蔣爭光，一同前往東64線視察道路下邊坡與堤防復建工程。建設處表示，目前工程採半施工方式維持單線通行，道路下邊坡結構已完成，半邊橋上部結構持續施作中，整體工程可望明年元月完工。

另太麻里溪方面，去年因凱米、山陀兒颱風，大量土砂往下游堆積，縣府已陸續清疏約120萬立方公尺。不過今年7月至9月間，又接連受到丹娜絲、楊柳及樺加沙颱風影響，河道再度淤積。饒慶鈴指示再動支6000萬元災害準備金，辦理太麻里溪及金崙溪左岸溢堤處的緊急清疏工程。

此外，建設處也運用先前專案結餘經費約4000萬元，增辦太麻里溪右岸溪頭段疏濬，並預布臨時土堤，提升防洪安全，整體可再清疏約48萬立方公尺土石。

今年多個颱風接連侵襲，造成台東太麻里溪河道及東64線道再度出現嚴重淤積和塌陷情形，縣府緊盯災修復建進度，期望明年完工。圖／台東縣政府提供
今年多個颱風接連侵襲，造成台東太麻里溪河道及東64線道再度出現嚴重淤積和塌陷情形，縣府緊盯災修復建進度，期望明年完工。圖／台東縣政府提供

