5.13億元的專案清疏經費到位 台東縣府盯災修重建進度

今年多個颱風接連侵襲，造成台東太麻里溪河道再度出現嚴重淤積情形。縣長饒慶鈴今前往視察災後復建進度，強調進出嘉蘭部落唯一鄉道的東64線災修工程，預計明年1月完工；同時也已動支6000萬元災害準備金，針對太麻里溪與金崙溪緊急清疏，期望明年汛期前完成。

饒慶鈴指出，中央已核定6條河川、共5.13億元的專案清疏經費，目前工程設計中，最快明年3月動工。她強調，這些工程攸關居民通行與防洪安全，縣府會全力趕辦，並呼籲鄉民在施工期間能體諒與配合。

今天上午饒慶鈴在縣府建設處長蔡勝雄陪同下，與太麻里鄉長王重仁、金峰鄉長蔣爭光，一同前往東64線視察道路下邊坡與堤防復建工程。建設處表示，目前工程採半施工方式維持單線通行，道路下邊坡結構已完成，半邊橋上部結構持續施作中，整體工程可望明年元月完工。

另太麻里溪方面，去年因凱米、山陀兒颱風，大量土砂往下游堆積，縣府已陸續清疏約120萬立方公尺。不過今年7月至9月間，又接連受到丹娜絲、楊柳及樺加沙颱風影響，河道再度淤積。饒慶鈴指示再動支6000萬元災害準備金，辦理太麻里溪及金崙溪左岸溢堤處的緊急清疏工程。