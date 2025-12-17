快訊

落實馬太鞍溪災後重建 行政院設光復工作站統籌

中央社／ 花蓮縣17日電
為落實馬太鞍溪堰塞湖災後復原與重建工作，行政院16日在光復火車站旁設立光復工作站，作為中央跟地方單位協調據點。中央社
為落實馬太鞍溪堰塞湖災後復原與重建工作，行政院16日在光復火車站旁設立光復工作站，作為中央跟地方單位協調據點。中央社

為落實馬太鞍溪堰塞湖災後復原與重建工作，行政院昨天在光復火車站旁設立光復工作站，作為中央跟地方單位協調據點，每週開會檢討進度，民眾也可從資訊面板看到重建進度。

光復工作站設在光復火車站出口旁，由行政院工程會、原住民族委員會及東部聯合服務中心派員進駐，未來將增聘2名在地人員協助運作。

昨天設站後，行政院政務委員陳金德走訪光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮災區，與當地鄉鎮長、村里長及部落代表面對面溝通，強調重建規劃必須建立在居民的想法上。

陳金德說，行政院重視基層意見與聲音，災後重建中央協調會報將採擴大參與方式運作，原則上每季召開一次，會邀花蓮縣府、議會及3鄉鎮長及原民部落代表參與，讓地方直接參與決策。

東部聯合服務中心表示，工作站將彙整每天工程推動進度，即時掌握第一線狀況，每週邀集經濟部、內政部、農業部、交通部等施工單位於工作站開會檢討重建進度。

光復工作站開站時間為平日上午9時至下午5時，中午休息，東部聯合服務中心表示，光復火車站及工作站設有2台資訊平板，輪放堰塞湖監測狀況、河床疏濬進度等即時訊息，民眾若有災後重建困難，也可直接到工作站諮詢。

東部聯合服務中心表示，預計23日於光復國小舉辦災後跨部會說明會，向當地居民與各界說明目前重建進度與方向，並蒐集居民意見作為重建方案參考。

