影／基汐用水擬擴大翡翠水庫供應 台水計畫12億配合基捷延管

基隆自來水汙染事件造成基隆、汐止逾18萬用水戶受影響，立法院經濟委員會立委今天到基隆河八堵抽水站了解改善措施，市長謝國樑建請經濟部編列專案經費強化基隆河流域治理及熱點的整治，增強基礎設備。台水表示，計畫花12億將北水供水管線配合基隆捷運，從汐止延管到基隆，未來可強化水源調度。

基隆市長謝國樑表示，基隆大部分民眾多以為飲用水是從新山水庫供水，這次事件後大家才發現是直接抽基隆河的水，經過淨水系統送到家戶，這次因為淨水系統發生問題，等於民眾直接用基隆河的水「刷牙、洗澡、泡奶粉」，對基隆民眾用水造成威脅及不確定性，未來希望提升用水設備。

謝國樑說，基隆地區用水設備要汰換、巡檢也要制度化，並加強油汙預警機制，水公司和市府都應虛心接受、努力改善。希望以後水源應來自水庫，不要直接抽取基隆河的水。建請經濟部編列專案經費強化基隆河流域治理及熱點的整治，增強現代化的基礎設備。

立委林沛祥說，油汙染事後後，凸顯的問題就是基隆河抽水未來要進一步改善，尤其監測及過慮設備都要加強，水源也要檢討，北水處翡翠水庫如果足夠應擴大供應，並引水到基隆供水，保證水源供應無虞。

立委廖先翔表示，汐止部分民眾對於飲用水來自基隆河的部分有相當大的疑慮，希望在水質提升到一定的水準之前，可以擴大來自北水處翡翠水庫的供水，未來也希望全部改由北水供應，基礎設備也要提高改善，讓汐止人安心用水。

立委張嘉郡說，基隆油汙染事件後，很多民眾擔心飲用水是否安全，希望中央和地方一起改善飲用水的設備，台水計畫投入12億擴大翡翠水庫供水，有誠意改善。

台水公司董事長李嘉榮說，汐止一天用水量約9萬5到10萬噸的量，目前水公司的設備從北水處供應一天最大量能只能到8萬到8.5噸，因為地形的關係及部分地較高得由基隆新水淨水場供水。

李嘉榮表示，因為基隆捷運正在規畫興建，配合捷運工程進度，路段有埋管的空間，水公司計畫將北水供應的管線，從汐止延伸到基隆市的五堵、六堵到八堵，每天供水量可以從8.5噸提高到13萬噸，可以滿足汐止全區的量，多的3萬噸可供應基隆。