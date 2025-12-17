快訊

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

澳洲死亡槍擊案兇手是印度裔，疑受伊斯蘭國影響

聽新聞
0:00 / 0:00

台東大武鄉舊衛生所變身長照大樓？今舉行公聽會徵求民意

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣大武鄉衛生所舊址，縣府積極尋求民間合作，委託顧問公司辦理ROT（營運權回收制）方式，計畫在興建住宿型長照大樓。記者尤聰光／攝影
台東縣大武鄉衛生所舊址，縣府積極尋求民間合作，委託顧問公司辦理ROT（營運權回收制）方式，計畫在興建住宿型長照大樓。記者尤聰光／攝影

台東縣大武鄉「衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心」自2020年啟用以來，衛生所舊址原本規畫作為洗腎中心，但因醫護及患者不足而終止使用。為活化這塊公共建物，縣府積極尋求民間合作，委託顧問公司辦理ROT（營運權回收制）方式，計畫在原址興建長照大樓。今天舉行公聽會，邀請專家學者、地方居民與團體提出意見，讓計畫更貼近在地需求。

衛生局表示，目前計畫仍在可行性評估階段，若未來與地方居民達成共識，就可進入設計階段。規畫中的長照大樓預計為四層建築，提供75床住宿，主要照護對象為南迴地區失能達4級以上的長者或患者，目的是建立完善的在地長照服務體系，減輕家庭照顧負擔，並引進民間專業經營能力與資源，減輕政府財政壓力。工程預計2028年5月完工。

負責本案可行性評估的湛合工程顧問公司指出，公聽會是依「促進民間參與公共建設法」辦理，目的在於充分了解地方意見，避免規畫脫離民眾需求。社團法人台東縣南迴健康促進關懷服務協會總幹事張小雲表示，南迴目前已有中級以下長照與居家照顧服務，但對重症患者缺乏住宿型照護。若能設置長照大樓，將補足南迴長照最後一塊缺口，對地方而言是好消息。

大武村長董炎輝也表示，設置長照機構確實能滿足失能照護需求，並吸引民間廠商參與，但他提醒，舊址場域大，建議規劃時能兼顧綠美化與公共空間，避免建築過於硬梆梆。

不過，也有部分鄉民質疑，地方建設案資訊多只發布在網路上，實際知情的居民不多，擔心公聽會是否真的能收納民意，更有人質疑大規模安養院是否符合鄉民生活需求，呼籲政策應再討論與評估。

縣府表示，公聽會收集意見後，將納入可行性評估報告，讓未來設計與規化更貼近在地需求，期望兼顧專業照護與鄉民生活環境。

長照 衛生所 患者

延伸閱讀

陳玉珍提修法助理費除罪化 法務部：實質增加立委收入

林口塞車壓力升溫 文化北路接五楊高架展開可行性評估

北市社子島區段徵收公聽會 自救會和警爆衝突

南迴驛營運受關注 台東縣府：經費透明服務升級

相關新聞

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

基隆自來水汙染事件造成基隆、汐止逾18萬用水戶受影響，檢警追查疑為元凶的「將誠公司」涉案，游姓負責人等5人被收押。立法院...

芃芃野溪泡湯秘境亂象頻傳惹民怨 施工怪手毀溫泉池與遊客爆口角

宜蘭大同鄉芃芃野溪溫泉是一處泡湯秘境，沒人收費，也沒人管泡多久，近來造成大量遊客湧入亂停車、搭帳篷夜宿唱歌通宵，亂象頻傳...

宜蘭壯圍鄉代表會3連霸主席詹旺彬驚傳病逝 享年59歲

宜蘭縣壯圍鄉民代表會主席詹旺彬近來因病經常進出醫院治療，今早驚傳在家中過世，享年59歲，主席職務將由副主席吳旺水代理。吳...

5.13億元的專案清疏經費到位 台東縣府盯災修重建進度

今年多個颱風接連侵襲，造成台東太麻里溪河道再度出現嚴重淤積情形。縣長饒慶鈴今前往視察災後復建進度，強調進出嘉蘭部落唯一鄉...

影／基汐用水擬擴大翡翠水庫供應 台水計畫12億配合基捷延管

基隆自來水汙染事件造成基隆、汐止逾18萬用水戶受影響，立法院經濟委員會立委今天到基隆河八堵抽水站了解改善措施，市長謝國樑...

台東大武鄉舊衛生所變身長照大樓？今舉行公聽會徵求民意

台東縣大武鄉「衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心」自2020年啟用以來，衛生所舊址原本規畫作為洗腎中心，但因醫護及患者不足而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。