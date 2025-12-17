台東大武鄉舊衛生所變身長照大樓？今舉行公聽會徵求民意

台東縣大武鄉「衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心」自2020年啟用以來，衛生所舊址原本規畫作為洗腎中心，但因醫護及患者不足而終止使用。為活化這塊公共建物，縣府積極尋求民間合作，委託顧問公司辦理ROT（營運權回收制）方式，計畫在原址興建長照大樓。今天舉行公聽會，邀請專家學者、地方居民與團體提出意見，讓計畫更貼近在地需求。

衛生局表示，目前計畫仍在可行性評估階段，若未來與地方居民達成共識，就可進入設計階段。規畫中的長照大樓預計為四層建築，提供75床住宿，主要照護對象為南迴地區失能達4級以上的長者或患者，目的是建立完善的在地長照服務體系，減輕家庭照顧負擔，並引進民間專業經營能力與資源，減輕政府財政壓力。工程預計2028年5月完工。

負責本案可行性評估的湛合工程顧問公司指出，公聽會是依「促進民間參與公共建設法」辦理，目的在於充分了解地方意見，避免規畫脫離民眾需求。社團法人台東縣南迴健康促進關懷服務協會總幹事張小雲表示，南迴目前已有中級以下長照與居家照顧服務，但對重症患者缺乏住宿型照護。若能設置長照大樓，將補足南迴長照最後一塊缺口，對地方而言是好消息。

大武村長董炎輝也表示，設置長照機構確實能滿足失能照護需求，並吸引民間廠商參與，但他提醒，舊址場域大，建議規劃時能兼顧綠美化與公共空間，避免建築過於硬梆梆。

不過，也有部分鄉民質疑，地方建設案資訊多只發布在網路上，實際知情的居民不多，擔心公聽會是否真的能收納民意，更有人質疑大規模安養院是否符合鄉民生活需求，呼籲政策應再討論與評估。

縣府表示，公聽會收集意見後，將納入可行性評估報告，讓未來設計與規化更貼近在地需求，期望兼顧專業照護與鄉民生活環境。