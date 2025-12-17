影／翻轉基隆城市風貌 謝國樑率團隊拜訪侯友宜

快訊

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
基隆市長謝國樑（左）今天率隊拜會新北市長侯友宜（右）進行城市交流，兩人見面彼此擁抱致意。記者潘俊宏／攝影
基隆市長謝國樑（左）今天率隊拜會新北市長侯友宜（右）進行城市交流，兩人見面彼此擁抱致意。記者潘俊宏／攝影

基隆市長謝國樑今天拜會新北市長侯友宜進行城市交流，就城市都更、都市計畫審議、區域治理等議題，借鏡新北市經驗，侯友宜分享新北市都更三箭政策，包括捷運都更、危老都更、主要幹道都更在內的經驗，強調新北與基隆都是大台北共同生活圈。

謝國樑表示，基隆市有很多的老舊建物需要都更、有很多的城市規畫政策需要再造，才能打造國際級的港口城市，加上基隆與新北市已經緊密合作發展捷運，其中有很多聯合開發案，都需要跟新北借鏡學習，所以才來拜會新北市，很感謝有機會與侯市長、城鄉局及都更團隊意見交流。

侯友宜表示，新北市的都更三箭已經都更了2100件，核准1400多件，比往年20年的總和多了8倍，基隆一樣面臨都更問題，在謝國樑市長帶領下，已經與新北市捷運有緊密的合作，依照捷運BOT的經驗，捷運到哪裡，都更就到哪裡，相信基隆一定可以翻轉城市風貌，新北市也會跟基隆一起並肩作戰，相信新北市好基隆一定好，基隆市好新北市會更好。

基隆市長謝國樑（前排左四）今天率隊拜會新北市長侯友宜（前排右四）進行城市交流，就城市都更等城市治理借鏡新北市的經驗。記者潘俊宏／攝影
基隆市長謝國樑（前排左四）今天率隊拜會新北市長侯友宜（前排右四）進行城市交流，就城市都更等城市治理借鏡新北市的經驗。記者潘俊宏／攝影
基隆市長謝國樑（右二）今天率隊拜會新北市長侯友宜（右一）進行城市交流，就城市都更等城市治理借鏡新北市的經驗。記者潘俊宏／攝影
基隆市長謝國樑（右二）今天率隊拜會新北市長侯友宜（右一）進行城市交流，就城市都更等城市治理借鏡新北市的經驗。記者潘俊宏／攝影

