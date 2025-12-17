影／翻轉基隆城市風貌 謝國樑率團隊拜訪侯友宜
基隆市長謝國樑今天拜會新北市長侯友宜進行城市交流，就城市都更、都市計畫審議、區域治理等議題，借鏡新北市經驗，侯友宜分享新北市都更三箭政策，包括捷運都更、危老都更、主要幹道都更在內的經驗，強調新北與基隆都是大台北共同生活圈。
謝國樑表示，基隆市有很多的老舊建物需要都更、有很多的城市規畫政策需要再造，才能打造國際級的港口城市，加上基隆與新北市已經緊密合作發展捷運，其中有很多聯合開發案，都需要跟新北借鏡學習，所以才來拜會新北市，很感謝有機會與侯市長、城鄉局及都更團隊意見交流。
侯友宜表示，新北市的都更三箭已經都更了2100件，核准1400多件，比往年20年的總和多了8倍，基隆一樣面臨都更問題，在謝國樑市長帶領下，已經與新北市捷運有緊密的合作，依照捷運BOT的經驗，捷運到哪裡，都更就到哪裡，相信基隆一定可以翻轉城市風貌，新北市也會跟基隆一起並肩作戰，相信新北市好基隆一定好，基隆市好新北市會更好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言