確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

基隆自來水汙染事件造成基隆、汐止逾18萬用水戶受影響，檢警追查疑為元凶的「將誠公司」涉案，游姓負責人等5人被收押。立法院經濟委員會立委今天到基隆河八堵抽水站了解後續，台水公司今天首度證實，「將誠公司確實有一些汙染物流至淨水場」。

檢警追查基隆河油汙染元凶，日前搜索暖暖區「將誠公司」，查出業者將台中港貨輪、廢棄物清運業者廢油以油罐車載回，經簡易油汙水分離設備處理，涉嫌長期非法偷排廢水到基隆河，拘提游姓負責人及員工等7人，複訊後游男等5人依涉違反廢棄物清理法等罪聲請羈押禁見獲准。

將誠近10年6次被開罰，市長謝國樑曾表示，如證實是元凶，考慮依水汙染防治法處最高2千萬元罰款。先前檢警、基隆市政府及水公司對將誠是否確認為元凶，及有無汙染物造成上月油汙染事件，都尚未明確直接證實。

台水公司總工程師王傳政在經濟委員會考察基隆、汐金油汙事件後續處理及改善事項簡報指出，將誠公司自台中港貨輪收取廢油後，經由廠內的油水分離設備後，再把溶於水的廢水排到基隆河中，因此表面油膜偵測器分析反應沒有那麼快，但「確實有一些汙染物流至淨水場」。

王傳政表示，針對此一事件造成的影響，台水已增設一些水質偵測設備及精進應變作為，希望避免未來再有類似事件發生，未來聯合稽查小組會針對基隆河上下游及支流，盤點汙染熱源，並了解水源保護區內土地使用的狀況，加強潛在汙染源的巡查，降低類似油汙染事件的發展。

經濟部次長賴建信表示，對於破壞水質的行為人深惡痛絕， 這次汙染水源事件，透過中央和地方合作追查汙染源，包括環境部、環境部和基隆市政府通力合作，未來加強檢測及廢水的稽查處理。