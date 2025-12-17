聽新聞
宜蘭壯圍鄉代表會3連霸主席詹旺彬驚傳病逝 享年59歲
宜蘭縣壯圍鄉民代表會主席詹旺彬近來因病經常進出醫院治療，今早驚傳在家中過世，享年59歲，主席職務將由副主席吳旺水代理。吳旺水表示，主席與大家相處和睦，代表會對於主席去世感到不捨，將全力協助家屬處理治喪事宜。
無黨籍的詹旺彬連續20、21及22屆當選壯圍鄉代會主席，同時也是宜蘭縣第一義消大隊大隊長，熱心地方事務，致力選民服務，團結代表向心力，協助公所推動基礎建設，壯圍鄉長沈清山今天聽到消息感到震驚與不捨。
據了解，詹旺彬最近因為生病，頻頻進出醫院接受治療，病況未能恢復，上個月代表會開會時他坐輪椅出席，已無法下鄉跑行程，改由妻子張秋香幫忙跑基層，維持服務不中斷。代表會全力協助家屬治喪，告別式應該會在家中舉行。
