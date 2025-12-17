芃芃野溪泡湯秘境亂象頻傳惹民怨 施工怪手毀溫泉池與遊客爆口角

宜蘭大同鄉芃芃野溪溫泉是一處泡湯秘境，沒人收費，也沒人管泡多久，近來造成大量遊客湧入亂停車、搭帳篷夜宿唱歌通宵，亂象頻傳。由於當地剛好在做防汛水利工程，禁止進入，昨晚卻有人執意擅闖，施工單位開進挖土機剷掉擋土牆，把溪水導入熱水池，溫泉沒了，瞬間引爆口角。

芃芃野溪溫泉位處山區部落，沒有溫泉泡湯設施，由當地村長及族人簡易整理後，提供長輩在地人泡湯。去年颱風豪雨沖毀，今年入冬修復後在網路爆紅，隨著氣溫下降，湧入遊客越來越多，帶進部落的垃圾、違停等亂象，影響當地族人生活品質，已無法忍受，卻又無法勸阻遊客進入。

由於芃芃野溪溫泉正在做防汛與水利工程，入口處已經張貼公告禁止非施工車輛進入，昨天仍有遊客及民眾不聽勸導，執意要進去泡湯。

村長與施工單位多次勸離，遊客仍不離去，承包商啟動施工。昨晚大約6點半，挖土機在溪床開一道口，溪水瞬間灌入溫泉池，前後不到幾秒鐘，原本冒著熱氣的溫泉立刻變成一灘冷水。

怪手司機表示，「大家亂搭帳篷、亂停車，工程根本沒辦法做」；當地民眾也大罵，就是一堆缺乏公德心的自私鬼，「為了自己享樂，破壞環境」。遊客與施工人員發生口角爭執，現場氣氛火爆，警方獲報到場排解。

多數網友留言支持村長及施工，「亂停車的老鼠屎，現在好了，溫泉蹦一聲沒了！」「亂象多，填掉剛好」、「通通不要玩！支持村長」；還有家長怒批，假日夜晚在英士國小籃球場搭帳篷，隔天學生上課，超傻眼，「開車到河床的自私鬼」。