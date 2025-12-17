快訊

國防部首度公布福建號空拍照 顧立雄：北返長興島進行缺失改正

命理師江柏樂為客戶斬桃花　結局竟變「把人娶回家」

AI新時代／算力王座保衛戰開打 黃仁勳如何應戰Google

芃芃野溪泡湯秘境亂象頻傳惹民怨 施工怪手毀溫泉池與遊客爆口角

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
芃芃野溪溫泉泡湯秘境，最近做防汛水利工程，禁止進入，昨晚卻有人執意擅闖，施工單位開進挖土機剷掉擋土牆，把溪水導入熱水池，湯池瞬間就沒了。圖／民眾提供
芃芃野溪溫泉泡湯秘境，最近做防汛水利工程，禁止進入，昨晚卻有人執意擅闖，施工單位開進挖土機剷掉擋土牆，把溪水導入熱水池，湯池瞬間就沒了。圖／民眾提供

宜蘭大同鄉芃芃野溪溫泉是一處泡湯秘境，沒人收費，也沒人管泡多久，近來造成大量遊客湧入亂停車、搭帳篷夜宿唱歌通宵，亂象頻傳。由於當地剛好在做防汛水利工程，禁止進入，昨晚卻有人執意擅闖，施工單位開進挖土機剷掉擋土牆，把溪水導入熱水池，溫泉沒了，瞬間引爆口角。

芃芃野溪溫泉位處山區部落，沒有溫泉泡湯設施，由當地村長及族人簡易整理後，提供長輩在地人泡湯。去年颱風豪雨沖毀，今年入冬修復後在網路爆紅，隨著氣溫下降，湧入遊客越來越多，帶進部落的垃圾、違停等亂象，影響當地族人生活品質，已無法忍受，卻又無法勸阻遊客進入。

由於芃芃野溪溫泉正在做防汛與水利工程，入口處已經張貼公告禁止非施工車輛進入，昨天仍有遊客及民眾不聽勸導，執意要進去泡湯。

村長與施工單位多次勸離，遊客仍不離去，承包商啟動施工。昨晚大約6點半，挖土機在溪床開一道口，溪水瞬間灌入溫泉池，前後不到幾秒鐘，原本冒著熱氣的溫泉立刻變成一灘冷水。

怪手司機表示，「大家亂搭帳篷、亂停車，工程根本沒辦法做」；當地民眾也大罵，就是一堆缺乏公德心的自私鬼，「為了自己享樂，破壞環境」。遊客與施工人員發生口角爭執，現場氣氛火爆，警方獲報到場排解。

多數網友留言支持村長及施工，「亂停車的老鼠屎，現在好了，溫泉蹦一聲沒了！」「亂象多，填掉剛好」、「通通不要玩！支持村長」；還有家長怒批，假日夜晚在英士國小籃球場搭帳篷，隔天學生上課，超傻眼，「開車到河床的自私鬼」。

員警到場協助雙方溝通，化解爭端，由於相關作業屬合法施工範圍，警方呼籲民眾尊重部落生活與工程安全，不要破壞自然環境。

宜蘭大同鄉芃芃野溪溫泉剛好在進行防汛水利工程，禁止進入，昨晚卻有人執意擅闖，施工單位開進挖土機剷掉擋土牆　把溪水導入熱水池，溫泉沒了。圖／民眾提供
宜蘭大同鄉芃芃野溪溫泉剛好在進行防汛水利工程，禁止進入，昨晚卻有人執意擅闖，施工單位開進挖土機剷掉擋土牆　把溪水導入熱水池，溫泉沒了。圖／民眾提供
芃芃野溪溫泉泡湯秘境，最近大量遊客湧入亂停車、搭帳篷夜宿唱歌通宵。由於當地剛好進行防汛水利工程，禁止進入，昨晚卻有人執意擅闖，施工單位開進挖土機剷掉擋土牆　把溪水導入熱水池，湯池瞬間就沒了。圖／民眾提供
芃芃野溪溫泉泡湯秘境，最近大量遊客湧入亂停車、搭帳篷夜宿唱歌通宵。由於當地剛好進行防汛水利工程，禁止進入，昨晚卻有人執意擅闖，施工單位開進挖土機剷掉擋土牆　把溪水導入熱水池，湯池瞬間就沒了。圖／民眾提供

溫泉 族人

延伸閱讀

大陸官方：防洪不足缺陷明顯 考驗突發事故處理能力

影／已操壞3輛挖土機 許仁澤：台南烏樹林大火明午前撲滅

影／台南烏樹林暫置場大火第13天續悶燒 成大學區聞到燒焦味

關子嶺溫泉怎麼選？帶你認識台南溫泉住宿亮點

相關新聞

芃芃野溪泡湯秘境亂象頻傳惹民怨 施工怪手毀溫泉池與遊客爆口角

宜蘭大同鄉芃芃野溪溫泉是一處泡湯秘境，沒人收費，也沒人管泡多久，近來造成大量遊客湧入亂停車、搭帳篷夜宿唱歌通宵，亂象頻傳...

宜蘭壯圍鄉代表會3連霸主席詹旺彬驚傳病逝 享年59歲

宜蘭縣壯圍鄉民代表會主席詹旺彬近來因病經常進出醫院治療，今早驚傳在家中過世，享年59歲，主席職務將由副主席吳旺水代理。吳...

YouBike進駐花蓮光復 糖廠站啟用

為協助花蓮光復鄉在馬太鞍溪堰塞湖災害後恢復交通運作，縣府攜手微笑單車公司推動YouBike 2.0公益建置計畫，在鄉內設...

台東市公保地凍結逾60年露曙光 縣府獲內政部同意解編方案

台東市都市計畫自民國52年發布至今，早期劃設大量公共設施保留地（公保地），卻因政府長期缺乏經費徵收，導致土地雖屬私人所有...

太平山明年局部休園 3月3日~4月30日修路

太平山國家森林遊樂區宜專一線道路今年4月因豪雨路基嚴重流失，為進行路基復建工程，林業及自然保育署宜蘭分署昨宣布，明年3月...

廣角鏡／降到4度 太平山莊霜白一片

天氣冷颼颼，宜蘭太平山莊昨清晨氣溫僅4度，木質平台結霜，有遊客一早起來看到雪白大地，誤以為是降雪，開心大喊「幸運」。但因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。