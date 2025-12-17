台東市公保地凍結逾60年露曙光 縣府獲內政部同意解編方案

台東市都市計畫自民國52年發布至今，早期劃設大量公共設施保留地（公保地），卻因政府長期缺乏經費徵收，導致土地雖屬私人所有，地主卻無法使用、開發，形成「有地卻不能用」的長年困境，至今已超過一甲子，成為不少市民心中難解的痛。

縣長饒慶鈴表示，公保地問題歷經多任縣市首長，始終難以突破，她希望能在任內為民眾解套。縣府建設處都市計畫科團隊在長期與中央溝通、反覆修正方案下，終於在12月15日獲得內政部都市計畫委員會原則同意縣府提出的解決方向，讓公保地解編出現實質進展。

縣府說明，未來將依不同土地性質，採取多元處理方式，包括編列預算徵收、捐地回饋、公私協力、市地重劃等，對於涉及原住民部落土地者，甚至可採「直接歸還」方式處理，兼顧歷史正義與土地使用合理性。

副縣長王志輝指出，他到任後，議會中幾乎每次定期會都有議員質詢公保地問題，因涉及層面廣、時間久、法規複雜，過去縣府多半選擇迴避。此次雖未必能一次解決所有案例，但至少讓大多數民眾看到被解決的可能性。

他也表示，議員常舉例天后宮百年土地問題得以化解，反問民眾60年的土地問題是否也能解決，「或許真的是媽祖保佑，這次終於能還地於民」。

建設處補充，過去採跨區域整體開發方式，卻受限於物價上漲、缺工缺料，以及新出流管制規定，導致程序冗長。此次配合財劃法修正，縣府今年向中央提出公保地解編精進作法，盼能加速解凍多年沉痾，為城市發展與民眾權益開啟新局。