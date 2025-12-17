快訊

國防部首度公布福建號空拍照 顧立雄：北返長興島進行缺失改正

命理師江柏樂為客戶斬桃花　結局竟變「把人娶回家」

AI新時代／算力王座保衛戰開打 黃仁勳如何應戰Google

台東市公保地凍結逾60年露曙光 縣府獲內政部同意解編方案

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市公保地凍結逾60年露曙光，縣府獲內政部同意解編方案，終於能還地於民。圖／翻攝自王志輝臉書
台東市公保地凍結逾60年露曙光，縣府獲內政部同意解編方案，終於能還地於民。圖／翻攝自王志輝臉書

台東市都市計畫自民國52年發布至今，早期劃設大量公共設施保留地（公保地），卻因政府長期缺乏經費徵收，導致土地雖屬私人所有，地主卻無法使用、開發，形成「有地卻不能用」的長年困境，至今已超過一甲子，成為不少市民心中難解的痛。

縣長饒慶鈴表示，公保地問題歷經多任縣市首長，始終難以突破，她希望能在任內為民眾解套。縣府建設處都市計畫科團隊在長期與中央溝通、反覆修正方案下，終於在12月15日獲得內政部都市計畫委員會原則同意縣府提出的解決方向，讓公保地解編出現實質進展。

縣府說明，未來將依不同土地性質，採取多元處理方式，包括編列預算徵收、捐地回饋、公私協力、市地重劃等，對於涉及原住民部落土地者，甚至可採「直接歸還」方式處理，兼顧歷史正義與土地使用合理性。

副縣長王志輝指出，他到任後，議會中幾乎每次定期會都有議員質詢公保地問題，因涉及層面廣、時間久、法規複雜，過去縣府多半選擇迴避。此次雖未必能一次解決所有案例，但至少讓大多數民眾看到被解決的可能性。

他也表示，議員常舉例天后宮百年土地問題得以化解，反問民眾60年的土地問題是否也能解決，「或許真的是媽祖保佑，這次終於能還地於民」。

建設處補充，過去採跨區域整體開發方式，卻受限於物價上漲、缺工缺料，以及新出流管制規定，導致程序冗長。此次配合財劃法修正，縣府今年向中央提出公保地解編精進作法，盼能加速解凍多年沉痾，為城市發展與民眾權益開啟新局。

都市計畫 議員 溝通

延伸閱讀

公投電子連署需求增 民眾想申辦卻頻撲空氣炸…中市府回應

卓榮泰不副署財劃法 今強調「守護國家主權與安全」

藍委民團盼政府修法 讓捷運聯開案能兼顧社宅

新竹市長高虹安貪汙罪經二審改判無罪 內政部：可申請復職

相關新聞

芃芃野溪泡湯秘境亂象頻傳惹民怨 施工怪手毀溫泉池與遊客爆口角

宜蘭大同鄉芃芃野溪溫泉是一處泡湯秘境，沒人收費，也沒人管泡多久，近來造成大量遊客湧入亂停車、搭帳篷夜宿唱歌通宵，亂象頻傳...

宜蘭壯圍鄉代表會3連霸主席詹旺彬驚傳病逝 享年59歲

宜蘭縣壯圍鄉民代表會主席詹旺彬近來因病經常進出醫院治療，今早驚傳在家中過世，享年59歲，主席職務將由副主席吳旺水代理。吳...

YouBike進駐花蓮光復 糖廠站啟用

為協助花蓮光復鄉在馬太鞍溪堰塞湖災害後恢復交通運作，縣府攜手微笑單車公司推動YouBike 2.0公益建置計畫，在鄉內設...

台東市公保地凍結逾60年露曙光 縣府獲內政部同意解編方案

台東市都市計畫自民國52年發布至今，早期劃設大量公共設施保留地（公保地），卻因政府長期缺乏經費徵收，導致土地雖屬私人所有...

太平山明年局部休園 3月3日~4月30日修路

太平山國家森林遊樂區宜專一線道路今年4月因豪雨路基嚴重流失，為進行路基復建工程，林業及自然保育署宜蘭分署昨宣布，明年3月...

廣角鏡／降到4度 太平山莊霜白一片

天氣冷颼颼，宜蘭太平山莊昨清晨氣溫僅4度，木質平台結霜，有遊客一早起來看到雪白大地，誤以為是降雪，開心大喊「幸運」。但因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。