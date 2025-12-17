YouBike進駐花蓮光復 糖廠站啟用

為協助花蓮光復鄉在馬太鞍溪堰塞湖災害後恢復交通運作，縣府攜手微笑單車公司推動YouBike 2.0公益建置計畫，在鄉內設10站點、投入150輛公共自行車，隨光復糖廠站正式啟用10站全數到位，鄉民盼有更多站點，縣府回應，有可能再增5到10站點。

「微笑單車」以公益捐設方式在光復鄉設10站點，除光復糖廠，還有台鐵光復站、中正光華街口、光復商工、中山路停車場、鄉立圖書館、大同活動中心、太巴塱部落之心、大馬太鞍活動中心及鄉民代表會，明年2月底前都是前30分鐘免費。

一位在地居民說，現有站點以車站周邊為主，對於部落老人家來說不是那麼方便，像是當地信仰中心的馬太鞍教會就沒有，希望增加。

觀光處表示，YouBike 2.0進駐光復以來，全鄉借用約1850次，有機會再增5到10站點，也計畫在全縣設共享單車，待獲花東基金核定，將辦理追加預算再招標，會持續滾動檢討。

台北市YouBike明年元旦起強制投保公共險，北市議員許淑華表示，僅身故、失能、住院理賠，排除門診手術等常見樣態，提案增加保額和納保樣態；議員徐弘庭建議，若保險公司擔心「碰瓷」，可朝每位會員限定一年內理賠一次，或設定最高理賠額。

縣府交通局回應，將朝增加保費、擴大醫療行為保障方向研議，主要為增加門診給付、包含門診手術，方案內容則包括有自負額、無自負額以及不同給付上限等情境，預計明年1月底前產險公司提出各情境方案的試算保費。