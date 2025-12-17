太平山明年局部休園 明年3/3~4/30修路

太平山國家森林遊樂區宜專一線道路今年4月因豪雨路基嚴重流失，為進行路基復建工程，林業及自然保育署宜蘭分署昨宣布，明年3月3日至4月30日局部休園，民眾只能到鳩之澤溫泉區，門票及停車收費減半。

宜專一線7公里處4月30日發生嚴重路基流失，5月7日第一階段搶通後，單線雙向通車至今；為提升道路安全，宜蘭分署完成第二階段路基復建工程設計，上月招標，預計明年啟動復建工程，以恢復雙線通行為目標。

宜蘭分署表示，明年3月3日至4月30日因施作鋼軌微型樁，相關路段須全面封閉，因此太平山局部休園約2個月，僅開放至鳩之澤溫泉區，國光客運僅行駛至此。每日開園調整為上午8時，入園門票及停車費調為原收費5折。

宜蘭分署提醒，相關訊息可上官方相關網站查詢。