聽新聞
0:00 / 0:00

太平山明年局部休園 明年3/3~4/30修路

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
太平山國家森林遊樂區內宜專一線7公里處路基嚴重流失，為進行路基復建工程，明年3月3日至4月30日局部休園約兩個月，民眾入園區只能到鳩之澤溫泉區，門票及停車費只收一半。 圖／宜蘭分署提供
太平山國家森林遊樂區內宜專一線7公里處路基嚴重流失，為進行路基復建工程，明年3月3日至4月30日局部休園約兩個月，民眾入園區只能到鳩之澤溫泉區，門票及停車費只收一半。 圖／宜蘭分署提供

太平山國家森林遊樂區宜專一線道路今年4月因豪雨路基嚴重流失，為進行路基復建工程，林業及自然保育署宜蘭分署昨宣布，明年3月3日至4月30日局部休園，民眾只能到鳩之澤溫泉區，門票及停車收費減半。

宜專一線7公里處4月30日發生嚴重路基流失，5月7日第一階段搶通後，單線雙向通車至今；為提升道路安全，宜蘭分署完成第二階段路基復建工程設計，上月招標，預計明年啟動復建工程，以恢復雙線通行為目標。

宜蘭分署表示，明年3月3日至4月30日因施作鋼軌微型樁，相關路段須全面封閉，因此太平山局部休園約2個月，僅開放至鳩之澤溫泉區，國光客運僅行駛至此。每日開園調整為上午8時，入園門票及停車費調為原收費5折。

宜蘭分署提醒，相關訊息可上官方相關網站查詢。

延伸閱讀

明年3月3日起太平山去不了！道路施工約兩個月 只能到鳩之澤

宜專一線邊坡遇雨持續擴大崩塌搶修4天 太平山園區只開放到鳩之澤

宜蘭太平山崩塌路段 年底前每半點放行10分鐘

宜蘭太平山宜專一線邊坡崩塌搶通 單線雙向通行

相關新聞

YouBike進駐花蓮光復 糖廠站啟用

為協助花蓮光復鄉在馬太鞍溪堰塞湖災害後恢復交通運作，縣府攜手微笑單車公司推動YouBike 2.0公益建置計畫，在鄉內設...

太平山明年局部休園 明年3/3~4/30修路

太平山國家森林遊樂區宜專一線道路今年4月因豪雨路基嚴重流失，為進行路基復建工程，林業及自然保育署宜蘭分署昨宣布，明年3月...

降到4度 太平山莊霜白一片

天氣冷颼颼，宜蘭太平山莊昨清晨氣溫僅4度，木質平台結霜，有遊客一早起來看到雪白大地，誤以為是降雪，開心大喊「幸運」。但因...

基隆自來水復抽供水 環境部抽驗水質檢測全數合格

日前基隆河油汙事件，台水公司於12月11日復抽基隆河原水並經新山淨水場處理淨化恢復供水，透過地方環保局採樣，經環境部國家...

宜蘭淨零永續 縣府率先碳盤查示範通過國際查證、11村里獲低碳認證

面對氣候變遷，宜蘭縣政府落實淨零轉型，今年由縣府行政大樓率先示範，完成溫室氣體盤查並取得國際認證，同時由下而上推動社區落...

作弊夫妻檔？宜蘭礁溪溫泉馬拉松爆代跑 均禁賽1年追回獎項

「2025礁溪溫泉馬拉松」13日結束後，大會接獲檢舉，經調查，選手李姓女子與丈夫互換晶片，蕭姓女子則把晶片交給丈夫代跑，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。