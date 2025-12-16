快訊

基隆自來水復抽供水 環境部抽驗水質檢測全數合格

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
日前基隆河油汙事件，台水公司於12月11日復抽基隆河原水並經新山淨水場處理淨化恢復供水，透過地方環保局採樣，經環境部國家環境研究院檢測分析結果，240項次揮發性有機物（VOC）及重金屬分析，全數符合水質標準。

環境部表示，除台水公司執行每日自主管理檢測結果合格外，環境部協同地方環保局於復抽當日執行水質抽驗，共完成10處採樣點，包含八堵抽水站基隆河原水、新山淨水場（原水、清水）、基隆市5處、新北汐止區2處供水點。國家環境研究院12月15日分析結果出爐，15項揮發性有機物均未檢出，另9項重金屬均遠低於標準限值，共計240項次分析，皆符合飲用水水質標準及飲用水水源水質標準，民眾可放心使用。

環境部指出，事件發生後，環境部督導協助基隆市環保局在暖暖、碇內一帶加強巡查，並由新北市環保局配合瑞芳地區擴大稽查。環保機關累計稽查65家次，告發3家次；協助查獲告發應納管而未納管水汙染事業，令其相關作業停工。同時，完成熱區清查後，啟動檢警環平台，中央地方合作，將所查事證供基隆地檢署迅即偵辦。

環境部表示，為確保用水安全及質量韌性，後續環境部將持續辦理相關措施，包括協助及促請基隆市政府成立跨局處聯合稽查小組，鎖定水質水量保護區土地使用行為及潛在汙染源例行巡查，防杜預防貽害水源水質行為。

此外，將補助支持基隆市環保局稽查檢測計畫，充實管制量能，落實平時依法管理；最後，將追蹤台水公司確保供水品質，於取水口常設「吸油棉」及「攔油索」攔污防護，並提升即時水質監測設備及效能，包括水中油汙監測、連續熱嗅、生物急毒性監測箱等多重把關，掌握原水水質變化，以迅速應變不同突發狀況。

基隆 水質 環境部 環保局 水公司

