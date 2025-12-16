宜蘭淨零永續 縣府率先碳盤查示範通過國際查證、11村里獲低碳認證

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
面對氣候變遷，宜蘭縣政府落實淨零轉型，由行政大樓率先示範，完成溫室氣體盤查並取得國際認證，同時有11處村里社區最近更榮獲環境部「低碳永續家園評等認證」1銀10銅佳績，代理縣長林茂盛今天頒發獎狀紅榜，感謝配合實踐低碳行動。圖／縣府提供

面對氣候變遷宜蘭縣政府落實淨零轉型，今年由縣府行政大樓率先示範，完成溫室氣體盤查並取得國際認證，同時由下而上推動社區落實淨零綠生活，11處村里社區最近更榮獲環境部「低碳永續家園評等認證」1銀10銅佳績，代理縣長林茂盛今天頒發獎狀紅榜，感謝配合實踐低碳行動。

為了達成2050年淨零碳排目標，縣府以身作則，今年針對行政大樓執行溫室氣體盤查，成功取得國際公認第三方查證機構TÜVRh德國萊茵ISO14064-1的國際查驗聲明書。

盤查結果顯示，113年度縣府行政大樓溫室氣體總排放量1158公噸CO2e，透過科學化數據掌握排放熱點，導入能源管理系統、汰換冰水主機與老舊空調、照明全面升級為LED燈具等。這些措施成效，113年用電能源使用指標比112年減少5.53%，用電量減少10萬度。

縣府今年推動送風機汰換、規劃廁所加設自動感應控制、資訊機房改為冷熱通道模式等，透過能源系統控管，相較113年度預估可再減碳2%，提升縣政府溫室氣體減量成果。

縣環保局表示，除了政府機關帶頭做起，各村里社區由下而上推動「淨零綠生活」也獲得中央肯定，最近榮獲銀級認證的蘇澳鎮朝陽里，結合豐富自然資源與在地產業，引入青年創生能量，成功打造環保、文化與觀光共融的永續模式；獲得銅級認證的10個村里則依在地特色，展現多元的低碳創意。

資源循環與水資源利用方面，礁溪鄉吳沙村與宜蘭市思源里推動廢棄物再利用與資源回收；蘇澳鎮新城里與思源里設置雨水撲滿，落實水資源循環理念。

生態保育與綠化方面，宜蘭市新東里與壯圍鄉古結村建置社區農園及綠美化空間，增加碳匯；蘇澳鎮存仁里推廣溼地復育與陸蟹保護；員山鄉湖西村利用水力發電尾水打造「櫸山水水環廊道」，兼具生態教育與景觀功能。

低碳生活與防災韌性方面，三星鄉大洲村將廟宇導入環保鞭炮機與LED燈具，減少空污噪音；大同鄉樂水村發展部落低碳旅遊，永續觀光；宜蘭市七結里結合消防演練，強化社區的氣候災害應變。

林茂盛強調，極端氣候日益頻繁，淨零轉型刻不容緩，從縣府自身的盤查示範到社區鄰里的扎根行動都需要縣民響應，期盼未來能有更多機關與社區加入，攜手營造淨零韌性的好生活。

