作弊夫妻檔？宜蘭礁溪溫泉馬拉松爆代跑 均禁賽1年追回獎項

中央社／ 宜蘭16日電
「2025礁溪溫泉馬拉松」13日結束後，大會接獲檢舉，經調查，選手李姓女子與丈夫互換晶片，蕭姓女子則把晶片交給丈夫代跑，分獲第2名及第3名，均禁賽1年，並追回獎盃及獎品。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
「2025礁溪溫泉馬拉松」13日結束後，大會接獲檢舉，經調查，選手李姓女子與丈夫互換晶片，蕭姓女子則把晶片交給丈夫代跑，分獲第2名及第3名，均禁賽1年，並追回獎盃及獎品。

賽後承辦單位接獲檢舉，指10公里健跑組疑有代跑情形，賽事承辦公司總監蔡弘誠今天表示，經調閱影像及成績數據顯示，李女與丈夫莊姓男子互換晶片，由莊男代跑獲得第2名；蕭女則把晶片交給丈夫賴姓男子代跑，獲得第3名。兩人抵達終點時間也一模一樣。

承辦單位並在「礁溪溫泉馬拉松」臉書粉絲專頁公告，無論選手或代跑者都予以除名並將遞補名次，另全數追回獎盃及相關獎品，也將追溯並求償因名次異動所造成的損害。

承辦單位指出，另對參賽者及代跑者祭出1年內禁止參加由宜蘭縣礁溪鄉公所主辦的馬拉松或路跑賽事，並將違規名單提供給其他賽會參考，嚴格杜絕此類行為。

