明年3月3日起太平山去不了！道路施工約兩個月 只能到鳩之澤

太平山國家森林遊樂區內宜專一線7公里處，今年4月底曾因豪雨發生路基嚴重流失近30公尺深，林業及自然保育署宜蘭分署投入搶修，第一階段維持單線雙向通車至今，為進行第二階段路基復建工程，預計明年3月3日至4月30日局部休園將近兩個月，民眾入園區只能到鳩之澤溫泉區，門票及停車費只收一半。

宜專一線7公里曾經在4月30日發生嚴重路基流失，5月7日完成第一階段搶通，為了提升道路安全，宜蘭分署與專業團隊及專家學者合作完成第二階段路基復建工程設計，上個月完成工程招標，預計明年啟動工程，以完成恢復「雙線通行」為目標。

宜蘭分署今天宣布，明年3月3日至4月30日因為施作鋼軌微型樁，該路段需全面封閉，因此太平山局部休園約2個月，僅開放至鳩之澤溫泉區，每日開園調整為上午8時，入園門票及停車費調為原收費5折，國光客運僅行駛至鳩之澤。

分署表示，宜專一線7公里是位於太平山入口售票站及鳩之澤溫泉區過後的路段，因明年進行該路段路基復建工程，預計工期約一年，前期的3月3日至4月30日因崩塌路段需施作鋼軌微型樁，大型機具長駐現地，考量施工安全之周轉空間及時間，因此該期間太平山園區將局部休園，僅開放至鳩之澤溫泉區。