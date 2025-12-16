花蓮光復糖廠YouBike站點啟用 10站、150輛串起民生與觀光

為協助花蓮光復鄉在馬太鞍溪堰塞湖災害後恢復交通運作，花蓮縣政府攜手微笑單車，以公私協力模式推動YouBike 2.0公益建置計畫，在鄉內設置10處站點、投入150輛公共自行車，隨著「光復糖廠站」正式啟用，全鄉10站全面到位。

縣府觀光處表示，微笑單車公司以公益捐設方式，在光復鄉設置10處YouBike 2.0站點、提供150輛自行車，並於明年2月底前，提供前30分鐘免費服務，減輕災後居民交通負擔。而光復糖廠為地方重要的觀光與文化據點，兼具旅遊與生活機能，串連台鐵光復站、市區與馬太鞍部落，且鄰近中繼屋設施等。

除光復糖廠站外，其餘9處站點分別設於台鐵光復站、中正光華街口、光復商工、中山路停車場、光復鄉立圖書館、大同活動中心、太巴塱部落之心、大馬太鞍活動中心及光復鄉民代表會，涵蓋交通、教育與生活核心區域。

觀光處長余明勲表示，站點布設以「先滿足民生、再串連觀光」為原則，未來縣府將與YouBike公司依實際使用情形，彈性調整車輛數量與服務量能，持續優化在地交通環境，並帶動地方觀光發展。

縣府說明，本次公益捐設採用全國一致的YouBike 2.0系統，會員資格互通、操作方式相同，民眾可使用電子票證或手機App掃碼租借，並即時查詢站點與車輛資訊。費率方面，公益方案期間前30分鐘免費，前4小時每30分鐘12元，4小時後採累進費率。為協助新用戶使用，YouBike公司也在「花蓮縣政府災區復原重建中心」設置客服駐點，並提供線上諮詢管道。