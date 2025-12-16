光復災民爭取重建預算 花縣府前倒砂抗議

花蓮光復災民昨再度集結陳抗，將光復鄉佛祖街砂土倒在縣府前，主張重建專款、決策席次與執行責任3項要求。縣府回應，會依法律爭取災民最大權益。

馬太鞍溪發生923洪災迄今2個多月，災民不滿縣政未編列重建預算，上周到議會陳情，昨數十位災民代表再度到縣府前抗議，用砂土將縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、鄭天財與光復鄉長林清水肖像埋起來，表達不滿。

馬太鞍溪跨流域聯盟發言人Lisin表示，縣府說會撥用115年總預算的其他預算做為重建經費，遲遲沒送新的預算書，就是違法行政，災民沒有要求太多，只是要縣府負責任編列預算作為重建經費。

縣府回應，上周就啟動重建委員會，未來也會邀中央、鄉公所成員加入，保障鄉親權益。至於重建經費，縣府會依照法律相關規定，爭取災民最大權益。

縣府也強調，從未「拒編災後重建預算」，馬太鞍溪堰塞湖救災期間，明年度總預算已送議會審議，依法縣府無法重編或增列新案，後續將優先動用114年度業務經費、災害準備金，啟動災區復原與重建，若有不足將編列追加減預算。