台東PASIWALI音樂節爆亂象 民宿拒接待

邁入第8年的PASIWALI原住民族國際音樂節爭議不斷，警方查獲毒品與毒駕，民宿業者不滿樂迷酒後失序，公告不再接待。原民會強調案件非發生於會場內，將持續與台東縣政府合作，確保活動安全健康。

行政院原住民委員會說明，PASIWALI創辦以來秉持文化交流、培育音樂人才、促進產業發展並活絡地方觀光的核心精神，致力打造多元友善且安心的音樂盛會；毒品及毒駕案件均為警方於音樂節周邊查獲，非發生於音樂節會場內，感謝警方嚴正執法。

2025原住民族國際音樂節，上周末、周日在台東森林公園舉辦，吸引國內外7萬多名歌迷朝聖，但警方在活動期間查獲毒品案2件、毒品通緝犯1名及毒駕3件。且會後滿地垃圾、飄散尿騷味，清潔隊員昨花不少時間恢復原狀。

「第3年過後活動開始變調」樂迷說，音樂節攤位排隊很久，上廁所也要等半小時，有人隨地便溺。在地居民則抱怨，民宿樂迷瘋狂到清早5時才安靜，嚴重影響鄰近住戶睡眠。公告不再接待PASIWALI遊客的旅宿業者說，有房客半夜從他人浴室爬進屋內，酒後脫序行為嚇到其他人，主辦單位應思考未來活動是否收費或限制酒精飲品入場，以維護活動品牌。