基隆第10座企業出資改建的候車亭亮相 一太e衛浴設計融入「浴室風」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府今辦在地毅太企業（一太e衛浴）捐助改建及認養的「興寮里」候車亭，造型以「浴室是每個人生活中放鬆的角落」為靈感發想，將日常的沐浴情境帶入街道空間。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉辦第10座公私協力全新公車候車亭啟用儀式，前9座是外縣市企業捐助改建，今天啟用的是首座基隆在地企業捐助的候車亭。這座候車亭位在安樂區基金公路旁，捐資改建及認養的是毅太企業（一太e衛浴），回饋所在地鄉親。

基隆市長謝國樑上任後，從企業界延攬邱佩琳出任副市長，並藉由她的人脈推動公私協力方案，由企業界捐助認養候車亭，捐資改建後，既讓民眾享有更舒適的候車空間，也是企業規畫並落踐社會責任方案的機會。

市府先前已完成9座候車亭改建案，今天啟用的興寮里公車候車亭，，由位在大武崙工業區的毅太企業捐贈及認養。全新候車亭由毅太投入經費並負責設計，結合品牌形象及地方需求，打造兼具機能、安全與美感的候車空間，展現在地企業回饋基隆的用心。

邱佩琳在啟用儀式致詞時說，基隆氣候較為多雨、潮溼，戶外公共設施的耐用度是一大考驗。這座候車亭的主結構採用不銹鋼等耐用材質，延長設施使用年限。一太e衛浴也將浴室「舒適、潔淨、安全、明亮」的核心精神融入候車亭設計，讓民眾在等車時，能享有穩固遮蔽、明亮光源與清爽環境。

毅太董事長洪團樟表示，毅太企業基隆發展近50年，預計明年中啟用第3個廠房，距離今天啟用的候車亭不遠，希望透過候車亭的意象，讓大家更認識在地企業。

洪團樟介紹候車亭的設計巧思，指造型以「浴室是每個人生活中放鬆的角落」為靈感發想，將日常的沐浴情境帶入街道空間。結合基隆多雨的雨都形象，期待讓候車的民眾可以感受的一份來自在地企業的關懷，為市民在回家的路上留一盞燈。

邱佩琳代表市府肯定並感謝毅太企業，以實際行動投入公共建設，捐贈並認養候車亭回饋基隆，不僅提供民眾更舒適友善的候車環境，也為基隆打造公私協力的良好典範。期盼有更多在地企業與團體響應，與市府合作，一起為城市角落增添更多兼具功能與溫度的公共空間。

