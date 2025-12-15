宜蘭國小、中山國小規劃闢建地下停車場 工程經費7億元向中央爭取

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭國小、中山國小中間的操場規劃闢建地下二層停車場，縣府今天現勘簡報，總工程經費7億元，盼於116年爭取經費到位，這樣118年底就可以蓋好。 圖／縣府提供
宜蘭中山、宜蘭國小地處市中心商業區旁，鄰近火車站、𠲍𠲍噹廣場及幾米公園，假日吸引大量遊客，停車需求高，縣府計畫在兩校間的操場用地規劃設置地下二層停車場，可提供360個汽車停車位，工程經費7億元，縣府今天在現地簡報，若116年能順利爭取到經費，停車場可望於118年完工。

代理縣長林茂盛與宜蘭市長陳美玲、林岳賢、林麗及楊順木等議員前往中山國小、宜蘭國小後操場現勘，聽取縣政府交通處簡報，處長黃志良說，目前周邊停車場雖可收納停車需求，但考量未來鐵路高架及宜蘭市東、西區都市縫合，周邊道路建設及都市長期發展需求，該區域即為宜蘭市發展樞紐，停車供給將面臨極大考驗，需要規劃開闢地下停車場。

縣政府預計利用中山、宜蘭國小中間的操場用地約6000平方公尺，規劃設置地下二層停車場，預估可提供360席汽車停車空間，並於115年及116年辦理規劃設計完成後，116年向中央爭取經費或自行籌編預算，預計於116年底辦理工程施作，工程經費預計7億元，順利的話118年底完工。

縣府交通處評估效益，除了可以因應現有及未來的停車需求，一併整合中山國小及宜蘭國小家長接送需求，改善尖峰周邊道路交通壅塞情形，並經由停車場屋面與校園內通道與周邊巷弄併同整理，共同打造社區與校園間通學廊道，提升周邊交通及停車空間服務品質。

宜蘭 停車場 校園

