馬太鞍堰塞湖災害慰助金發逾4千戶 受理至12/19

中央社／ 花蓮縣15日電

0923馬太鞍堰塞湖災害導致生活嚴重受影響家戶，花蓮縣政府自10月3日起發放慰助金，設籍及實際居住者每戶5萬元，截至12日已發給4470戶；進入復原重建階段，受理至19日止。

花蓮縣政府社會處今天發布訊息表示，慰助金發放在光復鄉大同活動中心、鄉立圖書館、光復國小、大全活動中心、太巴塱東北社區活動中心、光豐農會、鳳林鎮長橋里活動中心及萬榮明利村活動中心等地發放，發給設籍及實際居住者每戶新台幣5萬元慰助金（1萬慰問金、4萬救助金）。

10月4日至31日移至光復鄉光豐農會2樓及縣府中區社福中心1樓辦理，11月起由縣府光復重建中心接續受理迄今。

縣政府社會處說明，截至12月12日止，慰助金已發放為4470戶，其中除了設籍家戶已發放3398戶外，實際居住者也已發放1072戶，提供受災害影響鄉親經濟支持。

花蓮縣政府表示，自11月迄今慰助金申請案件未達30件，且多為重覆申請，顯現符合資格者多已領取，階段性任務已結束，轉而進入復原重建階段，慰助金受理將於12月19日截止，截止日後儘速完成審查並辦理結案。

花蓮縣政府表示，此次慰助金是縣府與社會各界共同凝聚的愛心資源，期盼能在災後幫助真正需要協助的家庭，也感謝鄉親在發放期間的體諒、配合與耐心，縣府將持續陪伴災區重建，也會確保每一筆款項將運用於最需要的民眾，同時感謝所有善心人士的支持，讓這份溫暖得以延續。

花蓮縣政府 災害 復原重建

