用設計說花蓮的故事 城市IP「小石花」獲年度設計肯定

花蓮縣政府今年推動「繁花盛開計畫」，打造城市觀光角色IP「小石花」，象徵花蓮歷經去年403強震後，從岩縫中重生、綻放希望與韌性，近期榮獲Taiwan Design BEST100「年度設計」肯定，讓花蓮的復甦故事在設計舞台上被世界看見。

花蓮縣府表示，「繁花盛開計畫」以設計與文化創意為核心，結合在地文化、自然景觀與觀光資源，透過識別IP應用設計、動態影音形象推廣、地方人物採集書寫、國內外品牌與設計交流，以及與在地店家合作等多元方式，形塑更鮮明且具故事性的城市形象，讓花蓮的精神與日常生活緊密連結。

「小石花」由設計師陳普率領團隊打造，設計靈感源自地震後從岩縫間綻放的生命力，象徵希望與堅韌，設計團隊以花蓮獨特的山海景觀、自然地貌與在地文化為基礎，發展專屬色彩系統，並延伸應用於公共藝術、活動裝置及文創商品，使「小石花」不只是視覺符號，更能走進民眾生活。

觀光處指出，「繁花盛開」不僅是視覺計畫，更是一項城市敘事工程，透過設計轉譯土地與人民的故事，展現花蓮在災後復原過程中所累積的能量，讓旅客與鄉親都能在生活中感受到城市的改變與成長。

余明勲指出，「小石花」象徵花蓮面對大自然的韌性與重生力量，「繁花盛開」則展現花蓮近年逐步復甦的成果，將在地元素推進鄉親與旅客的生活中，成為大家記住花蓮的共同語言，只要花蓮用自己的故事說話，世界終將聽見。