光復災民衝縣府倒砂抗議「未編重建預算」 花蓮縣府：依法爭取經費

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
馬太鞍溪洪災災民不滿花蓮縣政府未編列重建預算，今天集結在縣府抗議。記者王思慧／攝影
馬太鞍溪爆發923洪災，災民不滿花蓮縣政府未編列重建預算，繼上周到縣議會陳情，今天再次集結在縣府，更帶來光復鄉佛祖街砂土倒在縣府前，重申重建專款、決策席次與執行責任3項要求。縣府回應，會依照法律相關的規定，爭取災民最大的權益。

今天數十位災民代表到縣府前拉白布條抗議，並運來3大袋佛祖街砂土，傾倒在縣府前馬路上，更將縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、鄭天財與光復鄉長林清水肖像，放到土裡埋起來，以表達不滿。

馬太鞍溪跨流域聯盟發言人Lisin表示，11日就到議會陳情，針對115年度的總預算，並沒有編列重建項目，縣府一直說會撥用其他預算做為重建經費，但只有名列項目才是真的使用在重建災區的經費，而且災救法第57條明訂，地方政府有復原與重建的責任，認為到現在沒有送新的預算書就是違法行政。

「在花蓮做災民真的很累，縣長到現在都沒有跟我們道歉過」，Lisin指出，今天災民沒有要什麼，只是要縣府負責任編列預算作為重建的經費而已，儘管中央有30億經費，「但縣府沒有錢嗎？光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉的災民，難道是隸屬行政院底下比直轄市更高位階的地方嗎？縣府都不用管我們嗎？」

「預算不到、廢土就倒」、「你沒良心，災民吃土」，Lisin哽咽地說，撤離是地方政府跟鄉公所的責任，鄉公所就這麼多人，危機已經升級，竟然沒有盡最大的能力救人，到現在還有5個人找不到，不但沒有道歉過，縣府的大型機具還是最早撤出，就這樣放任災區，明年度的預算只看到立場就是卸責，應該堅持重建家園的責任。

縣府回應，縣府了解光復鄉親的疑慮，再次特別說明，有關重建委員會的部分，從上周就開始啟動，未來會再納入中央及地方鄉公所一同來加入，也會保障鄉親的權益。有關重建的經費，縣府會依照法律相關的規定，爭取災民最大的權益。

縣府也嚴正澄清，從未「拒編災後重建預算」，政府單位預算編列期程等規範，必須依循地方制度法、預算法等相關規定，保障災區鄉親最大權益，依法妥善編列並爭取重建所需經費。

縣府進一步說明，馬太鞍溪堰塞湖救災期間，明年度總預算已送交議會審議，依法縣府無法重編或增列新案；但縣府也已依相關法規，優先動用114年度業務經費、災害準備金，啟動災區復原與重建作業，不足部分按往例也將依預算法編列追加減預算。

馬太鞍溪洪災災民不滿花蓮縣政府未編列重建預算，今天集結在縣府抗議，馬太鞍溪跨流域聯盟發言人Lisin哽咽，到現在還有5個人找不到，明年度的預算只看到縣府的立場就是卸責。記者王思慧／攝影
馬太鞍溪洪災災民不滿花蓮縣政府未編列重建預算，今天集結在縣府抗議，更帶來光復鄉佛祖街砂土倒在縣府前馬路上。記者王思慧／攝影
馬太鞍溪洪災災民不滿花蓮縣政府未編列重建預算，今天集結在縣府抗議，更帶來光復鄉佛祖街砂土倒在縣府前馬路上。記者王思慧／攝影
馬太鞍溪洪災災民不滿花蓮縣政府未編列重建預算，今天集結在縣府抗議，更帶來光復鄉佛祖街砂土倒在縣府前馬路上。記者王思慧／攝影
馬太鞍溪洪災災民不滿花蓮縣政府未編列重建預算，今天集結在縣府抗議，更帶來光復鄉佛祖街砂土倒在縣府前馬路上。記者王思慧／攝影
