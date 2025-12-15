工藝中心檢測馬太鞍溪黑泥 開災後重建新路

快訊

中央社／ 台北15日電

花蓮光復鄉馬太鞍溪因長年河川沖刷與堆積作用，形成逾600萬噸黑色淤泥，經工藝中心檢測發現黑泥含天然礦物，工藝中心主任陳殿禮認為這為光復鄉災後重建提供新思考契機。

國立台灣工藝研究發展中心今天發布新聞稿表示，近期經初步檢測確認，該黑泥未含有毒重金屬，陶藝家陳金旺透過現地觀察進一步發現，黑泥中的細砂可被磁鐵吸附，顯示其材料性質的特殊性，隨後將樣本送交工藝中心進行礦物分析與檢測。

檢測結果顯示，黑泥中蘊含具順磁性的天然礦物，成分特殊且規模罕見，在工藝材料研發與跨域應用上的高度潛力。研究同步推論，該黑砂來源與萬榮、豐田一帶山區礦床，以及山崩沖蝕與河川運移作用密切相關。

工藝中心接獲相關訊息後，隨即由工藝中心鶯歌分館實驗室負責人沈俊良進行礦物成分分析，並以射線繞射儀（XRD）完成檢測。結果顯示，馬太鞍溪砂質淤泥主要成分包括石英、鈉長石、石灰石、白雲石、斜綠泥石、角閃石及雲母等。

其中，斜綠泥石與角閃石雖非磁鐵礦，仍因含有鐵元素而呈現微弱順磁性，得以被磁鐵吸附，進一步印證其材料特性與研究價值。綜合其獨特的地質背景與成分結構，該砂質淤泥未來可望應用於陶瓷創作、建材開發、環境修復及文創設計等多元領域。

陳殿禮表示，花蓮光復鄉馬太鞍溪砂質淤泥兼具獨特的地質背景與材料特性，展現出由土地孕育而生的工藝潛力。工藝中心已將相關研究成果納入「台灣工藝材質平台」，並持續與地方政府及產業端合作，推動材料安定性評估與後續開發研究。

陳殿禮期盼，能促成兼具在地特色、工藝價值與產業應用潛力的創新成果，此項發現也提供光復鄉災後重建新的思考契機。

