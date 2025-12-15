基隆開辦夜間托育家長有感 為需要加班、想短暫喘息者提供後援

基隆市政府今年5月起開辦「夜間托育服務」，為需要加班或希望短暫喘息的父母提供後援。1名申請服務的媽媽說，孩子在托育人員的陪伴與鼓勵下，變得比以前更加開朗，是她獲得喘息的額外收獲。

基市府兒童及少年事務處今天表示，為了支持在工作、家庭間奔波的家長，5月起在基隆市信義社區公共托育家園，提供周一至周五晚間7時至隔天早上7時的夜間托育照顧，服務需要加班或希望短暫喘息的父母。

兒少處說，夜間托育政府獲得家長肯定，因為既讓孩子獲得安全與專業照顧，也讓家長能更安心地面對工作壓力與生活需求。

兒少處轉述宥宥媽媽的心情，指她與丈夫經常需要加班，因此選擇夜間托育服務，很 感謝托育人員會依照孩子的狀態，安排靜態遊戲與說故事時間，讓孩子的夜間情緒穩定，作息更規律。

丞丞媽媽則說，家中沒有長輩協助照顧孩子，有時需要短暫喘息，就會申請夜托服務。她回想丞丞剛送到托育家園時較為安靜、喜歡獨自玩耍，但在托育人員的陪伴與鼓勵下，變得更加開朗，也願意與其他孩子互動。夜托環境舒適，托育人員有耐心，看到孩子越來越習慣夜托，她很放心、很感動。

兒少處處長吳雨潔表示，凡居住在基隆市，年齡滿6個月至未滿6歲的幼童，有夜間托育需求的家長，都可透過打電話(02)2468-5367 （信義社區公共托育家園），或線上表單申請。