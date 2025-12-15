聽新聞
花蓮總預算案卡關 恐衝擊校園有機米政策

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣府推動「國中小學深耕在地有機產業計畫」，協助營養午餐導入在地生產的有機米，後續計畫推動受年度預算審議時程影響。圖為有機米抽樣情形。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府推動「國中小學深耕在地有機產業計畫」，協助營養午餐導入在地生產的有機米，後續計畫推動受年度預算審議時程影響。圖為有機米抽樣情形。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣府近年推食農教育，補助學校午餐使用在地有機米，縣府115年度總預算仍待議會審議，農業處憂審議時程若延宕，恐衝擊校園有機米政策。

國民黨議員吳建志表示，審預算是議員職責，程序委員會沒有權限退回預算，這樣做根本是「挾天子以令諸侯」，不但閹割議員權利，政策也會受影響。

民進黨議員胡仁順指出，程序會要求縣府加入光復重建經費，就算是科目調整也行，縣府一直沒送進來，令人匪夷所思；行政機關應實事求是，不該只有喊話、操作民粹。

一名不具名國小校長認為，國人食用米食比率下降，對米市場影響大，學校午餐更應積極推動食米，不該因預算爭議影響學生持續吃有機米權益。

花蓮明年度總預算案卡關，定期會及臨時會程序兩度未排入審議；11日臨時會更引發兩派議員爭執，局處憂心明年度政策推動期程將受衝擊。

農業處長陳淑雯說，花蓮是全台有機米最大產區，校園午餐用量需求大，是有機農仰賴的銷售通路，中央補助今年度取消，縣府改以地方預算支應，明年度縣府預算仍待審議，盼各界能支持有機農業政策持續推行。

