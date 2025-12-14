鼓勵更多市民投入志工行列溫暖城市 基隆市表揚61名金、銀、銅獎志工

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天舉辦國際志工日活動，表揚志願服務金、銀、銅獎共61名優秀志工，感謝志工們發揮公共服務的奉獻精神，以實際行動關懷社會、溫暖城市。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉辦國際志工日活動，表揚志願服務金、銀、銅獎共61名優秀志工，感謝志工們發揮公共服務的奉獻精神，以實際行動關懷社會、溫暖城市。

表揚活動由社會處主辦，基隆市志願服務推廣中心承辦，社團法人中國青年救國團協辦。社會處長楊玉欣和副處長盛慧中出席及頒發獎項，向長期投入志願服務的志工夥伴致上敬意，肯定大家的貢獻。

楊玉欣表示，志工是城市中最溫柔而堅定的力量，長期投入社區關懷、弱勢照顧、環境守護及各項公共服務，協助市府將各項服務深入社區、貼近市民需求，成為基隆社會穩定發展的重要支柱。

社會處指出，今年獲獎的61位志工，來自不同社區與服務團體，累積豐富服務時數，充分展現本市志願服務的專業性與持續性。市府期盼藉由表揚活動，持續凝聚志願服務能量，鼓勵更多市民投入志工行列。

