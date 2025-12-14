基隆室內兒童樂園僅幼兒受惠…6至12歲兒童家長「敲碗」 市府給答案了

基隆市7個行政區的室內兒童樂園，只開放6歲以下幼兒使用，家有6至12歲兒童的家長「敲碗」說，大一點的小孩也想玩。市府今表示，七堵區室內兒童樂園將擴大範圍，增設6至12歲使用的「七堵探險號」，預計明年1月底開放，其他6區再視場地和經費另行規畫。

基隆市長謝國樑上任後，推動1區1特色室內兒童樂園政策，為在雨都成長小孩，提供不受戶外環境限制，安全且有趣的室內遊戲場域，並在2024年底暖暖區市內兒童樂團開放使用後達標。

基市府兒童及少年事務處長吳雨潔說，各區兒童室內樂園假日時特別搶手，除了早一點的場次預約較少，其他時段多額滿，整體使用率約八成。平日使用的人相對少，因為兒童樂園是要服務民眾，不是在營利，所以照常開放，方便家長隨時帶小朋友造訪。

吳雨潔表示，目前7區的室內兒童樂園設施，都是專為6歲以下兒童設計，因為有不少6歲的12歲兒童的家長也想造訪，所以從設在七堵區公所6樓的兒童樂園擴大空間著手，斥資1292萬元打造新的設施。

謝國樑說，室內兒童樂園開放以來，全市進場人次已累積突破48萬，滿意度超過99%，顯示這項政策深獲民眾肯定。七堵室內兒童樂園擴建，希望能再為6至12歲兒童打造既富樂趣，兼具挑戰性的設施，讓孩子在遊戲中鍛鍊體能，認識七堵的鐵道歷史文化。

七堵室內兒童樂園原設置海洋球池滑梯、仿真超市與家家酒、築夢賽車場和童伴足撞球，適合6歲以下幼兒遊玩的4個遊戲區域。這些設施是由基隆市副市長邱佩琳邀集邱創煥文教基金會、禎祥食品等企業共同捐贈。

兒少處說，擴建空間設計結合七堵火車站的歷史與建築意象，分設大齡挑戰遊戲區（火車意象）、全齡文化探索區（車站意象），供6至12歲兒童及親子使用。

大齡挑戰遊戲區外觀是懷舊火車，讓兒童模擬穿越車廂樂趣時，體驗鑽籠、障礙繩穿越、平衡獨木、方形平衡穿越、平衡步道及攀岩牆6項設施，鍛鍊肢體協調性與平衡感同時，也能提升挑戰精神。底部另有爬網遊玩動線，適合低齡或較謹慎孩童遊玩。

兩層樓的全齡文化探索區以七堵舊火車站外觀為設計核心，設施融入鐵道文化情境，孩子可自由探索、攀爬，也歡迎親子共同參與，打造融合文化、教育與地方特色的多功能場域。

女兒讀小學的吳姓市民說，基隆一下雨，許多戶外景點和公園就沒法去了，想出門就得挑室內空間。市府設室內兒童樂園的政策很棒，但她的女兒已超過6歲，沒有受惠。他樂見市府在七堵區擴建6至12歲設施，應會帶女兒去玩。大小孩的活動力比較強，市府要做好維護作業，不要常損壞。