中央補助喊停、縣預算未審 花蓮學童午餐恐吃不到有機米

花蓮縣政府近年推動食農教育，補助學校營養午餐使用在地有機米，兼顧學童飲食安全並支持有機農業發展。不過，縣府115年度總預算仍在議會審議，農業處憂心審議時程若延宕，恐衝擊校園有機米政策推行，影響多年累積的產業基礎，盼各界支持讓政策順利延續。

花蓮明年度總預算案卡關，定期會及臨時會程序兩度未排入審議；11日臨時會更引發兩派議員爭執，也讓各局處憂心明年度政策推動期程恐受影響。

農業處長陳淑雯表示，花蓮是全台有機米種植面積占全國36％，是全國最大產區，縣府在中央經費挹注下，推動「國中小學深耕在地有機產業計畫」，在營養午餐中加入在地生產的有機米，不僅提升學生飲食安全，也穩定支持有機農友，加強有機農業重鎮地位。

陳淑雯說，校園午餐具有穩定且大量的需求，是有機農民最重要、也最可靠的銷售通路之一，然而中央補助今年度取消，縣府改以地方預算支應，但明年度縣府預算目前仍待議會審議，後續計畫推動恐因審議時程受到影響。

陳淑雯表示，有機米降低農藥殘留風險，同時是推動地產地銷與深化食農教育的重要一環，一旦補助中止，長年累積的校園有機食農教育成果恐因此中斷。補助若停擺，農民將面臨收益減少壓力，耕作意願可能下降、被迫回到慣行農法，可能影響環境與多年累積的有機產業基礎。

農業處強調，「國中小學深耕在地有機產業計畫」為縣府重要政策之一，相關經費須依年度預算程序完成審議後才能動支。若明年度預算未能如期完成審查，計畫啟動勢必延後，校園有機米供應及相關作業都將受到影響，衝擊層面不僅止於一餐午餐。

陳淑雯盼各界支持縣府食農教育與有機農業政策，讓守護學童健康、照顧農民生計、促進環境永續的政策能持續推行。