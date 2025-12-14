七堵探險號駛入樂園 擴建拚115年1月底前開放

基隆市七堵室內兒童樂園擴建工程，以舊七堵火車站及火車為設計靈感，打造「七堵探險號」多樣化闖關設施，分為大齡及全齡挑戰區。市府今天表示，正準備辦理初驗，若順利，力拚明年1月底前開放。

設在七堵區公所6樓禮堂的七堵室內兒童樂園，第1期工程利用120坪空間，設置「海洋球池滑梯」、「仿真超市與家家酒」、「築夢賽車場」及「童伴足撞球」4大主題遊戲區域，深受家長及孩童喜愛。

基隆市政府兒童及少年事務處長吳雨潔今天表示，市府斥資新台幣1292萬2708元，啟動第2期「七堵探險號」工程，適用年齡為6歲至12歲，工程分為兩區，首先，以舊火車外觀為靈感的「大齡挑戰遊戲區」，設計鑽籠、障礙繩穿越、平衡獨木、方形平衡穿越、平衡步道及攀岩牆，共6大挑戰設施，透過多樣化的關卡，提供孩童豐富的遊戲體驗。

吳雨潔說，火車車廂遊玩動線，則模擬孩童穿越車廂，內部設有多種不同的平衡挑戰設施，並在頭尾兩端提供路線選擇，增加遊玩變化與趣味性。

吳雨潔表示，另一區則以舊七堵火車站前站外觀，打造「全齡挑戰區」，設有2層樓，主動線串聯各區，確保動線流暢，孩童可自由選擇攀爬至2樓暢玩不同遊戲，將車站空間轉化為兒童專屬的小小冒險區，設計包含騎馬遊戲、翻山越嶺等趣味挑戰，讓孩童彷彿置身於火車站中的冒險旅程。