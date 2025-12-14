快訊

役男注意！國防部預告加嚴兵役體位標準 高血壓、扁平足不再是理由

13分鐘送醫不只救人還救火！ 南市救護車途中變身「臨時消防隊」

坣娜驟逝爆心疼內幕！老公不捨她失明又失語 曝追思會前一天夢到亡妻

七堵探險號駛入樂園 擴建拚115年1月底前開放

中央社／ 基隆14日電

基隆市七堵室內兒童樂園擴建工程，以舊七堵火車站及火車為設計靈感，打造「七堵探險號」多樣化闖關設施，分為大齡及全齡挑戰區。市府今天表示，正準備辦理初驗，若順利，力拚明年1月底前開放。

設在七堵區公所6樓禮堂的七堵室內兒童樂園，第1期工程利用120坪空間，設置「海洋球池滑梯」、「仿真超市與家家酒」、「築夢賽車場」及「童伴足撞球」4大主題遊戲區域，深受家長及孩童喜愛。

基隆市政府兒童及少年事務處長吳雨潔今天表示，市府斥資新台幣1292萬2708元，啟動第2期「七堵探險號」工程，適用年齡為6歲至12歲，工程分為兩區，首先，以舊火車外觀為靈感的「大齡挑戰遊戲區」，設計鑽籠、障礙繩穿越、平衡獨木、方形平衡穿越、平衡步道及攀岩牆，共6大挑戰設施，透過多樣化的關卡，提供孩童豐富的遊戲體驗。

吳雨潔說，火車車廂遊玩動線，則模擬孩童穿越車廂，內部設有多種不同的平衡挑戰設施，並在頭尾兩端提供路線選擇，增加遊玩變化與趣味性。

吳雨潔表示，另一區則以舊七堵火車站前站外觀，打造「全齡挑戰區」，設有2層樓，主動線串聯各區，確保動線流暢，孩童可自由選擇攀爬至2樓暢玩不同遊戲，將車站空間轉化為兒童專屬的小小冒險區，設計包含騎馬遊戲、翻山越嶺等趣味挑戰，讓孩童彷彿置身於火車站中的冒險旅程。

火車站 設計 車廂

延伸閱讀

北市女童違規穿越馬路要搭公車 遭多元計程車撞傷送醫

越南軍艦穿越台灣海峽 越南外交部：依國際法自由航行

《尋秦記》穿越經典天命回歸 古天樂：項少龍的劍還在，老朋友們也還在

41歲「瘋神」卡古賣雞蛋糕 竟遭酸「落魄到要去擺攤」

相關新聞

中央補助喊停、縣預算未審 花蓮學童午餐恐吃不到有機米

花蓮縣政府近年推動食農教育，補助學校營養午餐使用在地有機米，兼顧學童飲食安全並支持有機農業發展。不過，縣府115年度總預...

花蓮逾250公頃苦茶油打造綠金產業 勇奪2特優、7優選佳績

花蓮油茶種植面積約268公頃，為全台第一大產區，在縣府輔導農民精進栽培與品質管理下，今年於農糧署「國產油茶田間栽培管理與...

馬祖繼光餅有新吃法 基隆區漁會食魚列車 帶學生DIY「繼光海鮮堡」

基隆區漁會與台電合辦「食魚環島列車」活動，今年最後一站前往馬祖，學生DIY「繼光餅海鮮堡」，認識小卷從產地到餐桌的生產過...

PASIWALI音樂節登場！萬名樂迷湧入台東森林公園 朝聖原民音樂盛宴

邁入第8屆的「Taiwan PASIWALI Festival」原住民族國際音樂節，今天下午5點起一連2天在台東森林公園...

原住民族國際音樂節登場 數千人次湧入台東森林公園

第8屆PASIWALI Festival原住民族國際音樂節今天傍晚在台東市森林公園登場，吸引數千人次湧入。2天晚上的活動...

超過3000冊！東部第一座國家級繪本故事屋開張 文化部長李遠開箱

東部第一座國家級「繪本故事屋」今天在花蓮文創園區開館，有超過3000冊繪本，還設計可愛的樹洞、小屋閱讀角落、童趣香菇家具...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。