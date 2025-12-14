宜蘭映像節「光與影」展出120公尺流動的纖維光影 超震撼巨型藝術

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
代理縣長林茂盛體驗當若科技藝術if.plus《迴響之影 》作品，影子也能成為藝術的主角。圖／文化局提供
代理縣長林茂盛體驗當若科技藝術if.plus《迴響之影 》作品，影子也能成為藝術的主角。圖／文化局提供

宜蘭年度藝術盛事「映像節」今年以「光」與「影」為主題，展出5件大型光影科技藝術作品，其中在中興文創園區有料倉庫展出寬20公尺、長達120公尺的纏繞紙《流動的纖維光影》巨型創作，國內難得一見，呼應文創園區最美的舊紙場歷史氛圍，細膩又具震撼的藝術張力，日夜皆美。

展覽期間周六日有「光影聖誕市集」，今天上午11時至下午6時市集登場；至於戶外廣場「聖誕樹」每天傍晚5時亮燈至晚上10時；室內有料倉庫5件大型藝術創作今天展至下午6時，周五周六展至晚上10時，活動至12月25日。

中興文創園區是全國最美的舊紙廠，室內有料倉庫一進門，映入眼是墨西哥藝術家Lua作品《流動的纖維光影Flowing Fiber》，以紙纖維纏繞成高9.5公尺、寬20公尺、深17公尺的巨型藝術創作，紙纖纏繞長達120公尺，相當罕見，Lua光是準備材料就花了數月時間，布展纏繞花1個月，細膩又震撼的表演藝術。

有料倉庫運用隧道光影串連各藝術展品，走入光影通道，當若科技藝術if.plus《迴響之影 Echoes of Shadows》作品讓「影子」成為主角，觀者靠近時影像放大、聲光觸發，生生不息的生命律動。

繼續深入展區，山廟共感設計製造所《宇宙光影書寫 Cosmic Writing》，觀者被星際空間包覆，宇宙透過手機送給觀者祈願的光球，來自宇宙的祝福回應。

縣府文化局表示，中興文創園區前身是中興紙廠，曾是東南亞重要的紙產業基地，如今承載工藝、記憶與文化轉型，透過國內外藝術家與科技團隊創作，將園區化為光影書寫作品，讓藝術不僅被觀看，更能被觸發、被走進。

除了有料倉庫「影」展區，室外「光」展區是禹禹藝術工作室特別設計的《光聚 緩緩》，高達6米、延伸超過10米的大型地景裝置藝術，一旁舊紙廠高大煙囪，夜間亮燈，神秘又浪漫；另有12公尺高巨型聖誕樹，每天下午5時至晚間10時亮燈，不論白天與晚間都是文青拍照景點。

展期周六日在戲棚下及光合屋都都有光影聖誕市集，集結手作、香氛、生活選物與飲食品牌，消費還可參與交換禮物活動，名額有限，邀請民眾走進中興文創，在影中、看見光，感受光與影帶來的美好祝福，活動參與詳情請至中興文創園區FB查詢。

展期周六日在戲棚下及光合屋都都有光影聖誕市集，集結手作、香氛、生活選物與飲食品牌，消費還可參與交換禮物活動，名額有限。圖／文化局提供
展期周六日在戲棚下及光合屋都都有光影聖誕市集，集結手作、香氛、生活選物與飲食品牌，消費還可參與交換禮物活動，名額有限。圖／文化局提供
墨西哥藝術家Lua Rivera作品《流動的纖維光影》，寬20公尺、長達120公尺的纏繞紙藝術，創作細膩又具有震撼力。圖／文化局提供
墨西哥藝術家Lua Rivera作品《流動的纖維光影》，寬20公尺、長達120公尺的纏繞紙藝術，創作細膩又具有震撼力。圖／文化局提供
禹禹藝術工作室「光聚 緩緩」作品的白間照，呼應舊紙廠的大煙囪。圖／文化局提供
禹禹藝術工作室「光聚 緩緩」作品的白間照，呼應舊紙廠的大煙囪。圖／文化局提供
墨西哥藝術家Lua Rivera作品《流動的纖維光影》，局部細膩的編織創作。記者戴永華／攝影
墨西哥藝術家Lua Rivera作品《流動的纖維光影》，局部細膩的編織創作。記者戴永華／攝影
君舞蹈劇場在有料倉庫的演出。圖／文化局提供
君舞蹈劇場在有料倉庫的演出。圖／文化局提供
禹禹藝術工作室「光聚 緩緩」作品的夜間照。圖／文化局提供
禹禹藝術工作室「光聚 緩緩」作品的夜間照。圖／文化局提供
12公尺的聖誔樹夜景浪漫，白天也適合拍照。圖／文化局提供
12公尺的聖誔樹夜景浪漫，白天也適合拍照。圖／文化局提供

