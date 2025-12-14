聽新聞
花蓮逾250公頃苦茶油打造綠金產業 勇奪2特優、7優選佳績
花蓮油茶種植面積約268公頃，為全台第一大產區，在縣府輔導農民精進栽培與品質管理下，今年於農糧署「國產油茶田間栽培管理與油茶籽品質評選」及「國產茶油品評遴選」中表現亮眼，一舉拿下4項優選、2項特優及3項優選佳績，成果備受肯定。
苦茶油是縣府近年積極推動的重點「綠金產業」，縣府自2022年率先建立油茶籽評鑑制度，從源頭把關原料品質，協助農民建立穩定且可追溯的生產基礎。去年更於卓溪鄉成立油茶加工廠，導入完善設備與制度化管理，協助農友健全加工流程、發展自有品牌，提升花蓮苦茶油的品質穩定度與市場競爭力。
今年花蓮在農糧署兩大評選中，從全國眾多優質油茶產品中脫穎而出，展現苦茶油在品質、風味及穩定度上的全國指標水準。其中，油茶籽品質評選獲得4項優選，分別為阿步農園（小果）、耕鳥共食X坤地夫法蕾南生態農場（小果）、花蓮縣卓溪特用作物產銷班第10班（大果）及朵栗栗農坊（大果）。
在國產茶油品評遴選方面，石多田苦茶油及耕鳥共食X坤地夫法蕾南生態農場榮獲特優，另有阿步農園、天水生態農場有限公司及朵栗栗農坊獲得優選，展現花蓮油茶產業整體實力。
另外，縣府與卓溪鄉公所攜手完成卓溪苦茶油加工廠建置，並委由玉溪地區農會負責營運，苦茶油加工廠於去年底正式開始運作，於今年2月順利通過有機加工認證，4月取得HACCP食品安全管制系統認證，在苦茶油加工品質與食品安全管理上已達國內高標準水準。
縣長徐榛蔚得知獲獎消息後，也在臉書發文祝賀農友，肯定在專家評審嚴格把關下，花蓮業者能在全國優質名單中占有相當比重，反映多年深耕累積的技術與成果。她表示，花蓮油茶產業已由早期零星栽培，逐步發展成涵蓋栽培、採收、加工與品牌行銷的完整產業鏈，未來縣府持續攜手農友與相關單位，推動產業朝向更穩健、永續的方向發展。
