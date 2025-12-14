馬祖繼光餅有新吃法 基隆區漁會食魚列車 帶學生DIY「繼光海鮮堡」

基隆區漁會與台電合辦「食魚環島列車」活動，今年最後一站前往馬祖，學生DIY「繼光餅海鮮堡」，認識小卷從產地到餐桌的生產過程。漁會總幹事陳文欽今天說，明年希望能籌募到經費續辦，宣導食魚教育和愛護海洋。

基隆區漁會今年與台電合作，帶著小卷前往20所學校，宣導食魚教育。日前飛往最後一站馬祖，介紹海洋文化相關課程後，再以當地繼光餅為主題，安排廚師帶著學生一起做繼光餅海鮮堡。

廚藝講師尤俊斌教學生用魚漿包覆小卷、蝦仁，定型後再裹上蛋汁、麵包粉，接著油炸，就變成一塊塊金黃酥危的小卷蝦仁排，經過油炸，呈現金黃酥脆。繼光餅皮塗上薄薄奶油，烤過後再夾入小卷蝦仁排，學生們吃著自己做的繼光餅海鮮堡，更加覺得津津有味。

基隆區漁會理事長簡建輝帶團前往馬祖，他說，課程中也有介從小卷構造，小卷和軟絲、魷魚的差別，以及一支釣、延繩釣等各種捕魚技法，希望學生進一步認識海洋中的魚類，更加愛護海洋生態的。

陳文欽說，小卷是基隆大宗的魚產品，但先前到基隆的學校辦食魚教育，發現竟然連「海洋城市」的學生，對小卷的生態、料理都陌生，因此著手規畫食魚環島列車活動，希望讓更多人認識小卷，了解海鮮，愛上海洋。

陳文欽表示，前往嘉義阿里山、桃園復興鄉的學校辦活動時，不少學生說沒看過小卷，上完課又吃到新鮮的小卷，覺得很開心。後來還有復興鄉的學校專程安排戶外教學，到基隆區漁會來上課。