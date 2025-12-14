年度預算卡關 花蓮縣府：影響營養午餐吃有機米

花蓮縣政府推動「國中小學深耕在地有機產業計畫」，透過補助深耕校園有機食農教育，並協助營養午餐導入在地生產的有機米；縣府指，115年度預算仍待審議，後續受影響。

花蓮縣115年度總預算案因縣府未依議會要求增列洪災重建等經費重編，議會定期會及臨時會均未排審，引發爭議，懸而未決。

花蓮縣政府發布新聞稿表示，近年推動「國中小學深耕在地有機產業計畫」，此政策不僅提升學生飲食安全，也支持花蓮作為全國有機農業重鎮的地位，展現地方政府推動永續農業的責任。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯指出，過去計畫經費多由中央補助；然而自114年度起，中央補助突遭取消，導致原有經費來源中斷。為確保政策不中斷、守護2萬餘名師生的健康權益，縣府以地方預算接手支應，讓孩子仍能穩定吃到安全優質的有機米。然而，115年度相關預算目前仍待審議，後續計畫推動將受審議時程影響。

陳淑雯說明，有機米能有效降低農藥殘留風險，提升學生營養午餐品質，同時也是推動地產地銷與深化食農教育的重要一環。若補助中止，學校將被迫改用一般白米，恐使多年培力的校園有機食農教育受到影響。

她指出，花蓮是全台有機米最大產區，種植面積占全國36%。校園午餐的穩定需求，是有機農民最重要且可靠的銷售通路之一；一旦補助停擺，農民將面臨收益大幅減少、耕作意願下降等風險，甚至可能迫使部分農友回到慣行農法，衝擊花蓮多年累積的有機品牌價值與產業基礎。

陳淑雯強調，這項計畫不僅是食材選擇，更是花蓮邁向永續社會的具體行動。透過校園每日營養午餐的食育實踐，學生得以理解「支持在地、友善環境」的價值；同時，穩定的市場需求也能促進農民收入、支持青農返鄉，並強化整體產業鏈運作。若政策停擺，影響層面將遠超過一餐午餐的供應。

陳淑雯指出，本計畫為年度推動的重要政策，所需經費須依年度預算程序審議後才能動支。若115年度預算未能順利完成審查，計畫啟動時程勢必被迫延後，校園有機米供應與相關作業也將受到影響。縣府籲請農友及鄉親們理解預算程序的限制，並盼望各界共同支持，讓這項守護學童、照顧農民、促進永續的政策得以順利推行。