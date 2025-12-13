快訊

PASIWALI音樂節登場！萬名樂迷湧入台東森林公園 朝聖原民音樂盛宴

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「Taiwan PASIWALI Festival」原住民族國際音樂節，邀請來自西伯利亞、泰國、巴布亞紐幾內亞等國的表演者跨海同台，展現原住民族音樂跨越國界、彼此共鳴的文化能量。記者尤聰光／攝影
「Taiwan PASIWALI Festival」原住民族國際音樂節，邀請來自西伯利亞、泰國、巴布亞紐幾內亞等國的表演者跨海同台，展現原住民族音樂跨越國界、彼此共鳴的文化能量。記者尤聰光／攝影

邁入第8屆的「Taiwan PASIWALI Festival」原住民族國際音樂節，今天下午5點起一連2天在台東森林公園盛大登場，首日即吸引逾萬名樂迷湧入，公園大草皮人潮滿滿，歌聲、歡呼聲與節奏交織，為台東掀起熱情洋溢的音樂浪潮。

PASIWALI自2018年首度舉辦以來，逐步成為台灣最具代表性的原住民族音樂節之一。今年演出陣容再升級，除集結多位台灣指標級原民音樂人，也邀請來自西伯利亞、泰國、巴布亞紐幾內亞等國的表演者跨海同台，展現原住民族音樂跨越國界、彼此共鳴的文化能量。

台灣知名原民歌手張震嶽溫嵐分別擔任2天壓軸演出，桑布伊、金曲歌后姑慕·巴紹、「原始林樂團」等人輪番登台，讓樂迷從午後一路沉浸至夜晚。原住民新生代歌手阿布絲．塔娜比瑪今天則首次以個人身分站上PASIWALI舞台，並獲安排為首位登場，她興奮表示，面對這麼大的舞台，心情也跟著「嗨起來了」。

不少樂迷一早就進場卡位，有人從台北、高雄專程南下朝聖。一名來自台中的樂迷說，每年都期待PASIWALI，「在這裡可以一次聽到這麼多原民聲音，感覺很自由、很感動」。也有家庭帶著孩子席地而坐，隨著音樂搖擺，享受難得的親子時光。

除音樂演出，現場設置5座「部落屋」，並集結65攤原民餐食與手作攤位，香氣四溢、人潮絡繹不絕，打造結合音樂、美食與文化的沉浸式體驗。主辦單位表示，活動2天皆從午後持續到晚間，邀請民眾一同感受原住民族音樂的熱情與生命力。

邁入第8屆的「Taiwan PASIWALI Festival」原住民族國際音樂節，今天下午5點起一連2天在台東森林公園盛大登場，首日即吸引逾萬名樂迷湧入，公園大草皮人潮滿滿。記者尤聰光／攝影
邁入第8屆的「Taiwan PASIWALI Festival」原住民族國際音樂節，今天下午5點起一連2天在台東森林公園盛大登場，首日即吸引逾萬名樂迷湧入，公園大草皮人潮滿滿。記者尤聰光／攝影

