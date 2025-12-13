PASIWALI音樂節登場！萬名樂迷湧入台東森林公園 朝聖原民音樂盛宴

邁入第8屆的「Taiwan PASIWALI Festival」原住民族國際音樂節，今天下午5點起一連2天在台東森林公園盛大登場，首日即吸引逾萬名樂迷湧入，公園大草皮人潮滿滿，歌聲、歡呼聲與節奏交織，為台東掀起熱情洋溢的音樂浪潮。

PASIWALI自2018年首度舉辦以來，逐步成為台灣最具代表性的原住民族音樂節之一。今年演出陣容再升級，除集結多位台灣指標級原民音樂人，也邀請來自西伯利亞、泰國、巴布亞紐幾內亞等國的表演者跨海同台，展現原住民族音樂跨越國界、彼此共鳴的文化能量。

台灣知名原民歌手張震嶽與溫嵐分別擔任2天壓軸演出，桑布伊、金曲歌后姑慕·巴紹、「原始林樂團」等人輪番登台，讓樂迷從午後一路沉浸至夜晚。原住民新生代歌手阿布絲．塔娜比瑪今天則首次以個人身分站上PASIWALI舞台，並獲安排為首位登場，她興奮表示，面對這麼大的舞台，心情也跟著「嗨起來了」。

不少樂迷一早就進場卡位，有人從台北、高雄專程南下朝聖。一名來自台中的樂迷說，每年都期待PASIWALI，「在這裡可以一次聽到這麼多原民聲音，感覺很自由、很感動」。也有家庭帶著孩子席地而坐，隨著音樂搖擺，享受難得的親子時光。