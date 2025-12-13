快訊

禪修班變調？中台禪寺師兄下藥性侵師弟 「8度逞獸慾」還全程錄影

47歲美成這樣！玉女歌手離開台灣17年 突現身台北驚人狀態曝光

川普斡旋沒用？泰柬邊境爆衝突 柬總理點頭今晚停火「接受大馬提議」

聽新聞
0:00 / 0:00

原住民族國際音樂節登場 數千人次湧入台東森林公園

中央社／ 記者盧太城台東縣13日電
2025 Taiwan PASIWALI Festival 原住民族國際音樂節13日在台東市森林公園登場，吸引大批民眾湧入參與，舞台前滿是人潮。圖／中央社
2025 Taiwan PASIWALI Festival 原住民族國際音樂節13日在台東市森林公園登場，吸引大批民眾湧入參與，舞台前滿是人潮。圖／中央社

第8屆PASIWALI Festival原住民族國際音樂節今天傍晚在台東市森林公園登場，吸引數千人次湧入。2天晚上的活動邀請16組來自世界各地的原住民音樂人、團體演出。

2025 Taiwan PASIWALI Festival原住民族國際音樂節以「We are the champions×出力」為核心，接續2025年世界原住民族傳統運動會之後於13、14日在台東舉辦。

正式演唱活動雖然傍晚5時才登場，但中午過後街頭藝人和風味飲食攤位就已進駐，來自各地的民眾陸續湧入，下午4時許已湧入數千人次，等待開場。

原住民族委員會表示，今年邀請來自世界各地和當地總共16組原住民族音樂人演出，從傳統吟唱到現代編曲，展現原住民族音樂的深度與廣度，也將族群文化的魅力刻進人心。

原民會表示，除了大舞台上的演出外，現場也設有5座部落屋，提供沉浸式文化體驗，並結合65家原住民族特色餐食與手作商品，促進地方經濟。

原民會表示，PASIWALI音樂節吸引國內外樂迷與無數遊客的關注及分享，期許活動持續作為原住民族歌手、樂團、舞團進行國際交流的重要平台，提升台灣原住民族文化在國際間的能見度並擴大影響力。同時，也透過活動，帶動部落青年返鄉參與。攤商與周邊業者感受到人潮湧入所帶來的商機，看見文化與觀光結合的正面效益。

原住民族 音樂 原民會 台東

延伸閱讀

配合原住民族國際音樂節 台東波浪屋推限量人字拖

桃園原民夜祭將登場...9校原民生推動 近30攤市集免費逛

首屆世界原住民族傳統運動會屏東舉行 郭婞淳、賴主恩、陳念琴點聖火

獨／竹市議會新聯線政團恐解散 林慈愛、鄭慶欽宣布退出

相關新聞

PASIWALI音樂節登場！萬名樂迷湧入台東森林公園 朝聖原民音樂盛宴

邁入第8屆的「Taiwan PASIWALI Festival」原住民族國際音樂節，今天下午5點起一連2天在台東森林公園...

原住民族國際音樂節登場 數千人次湧入台東森林公園

第8屆PASIWALI Festival原住民族國際音樂節今天傍晚在台東市森林公園登場，吸引數千人次湧入。2天晚上的活動...

超過3000冊！東部第一座國家級繪本故事屋開張 文化部長李遠開箱

東部第一座國家級「繪本故事屋」今天在花蓮文創園區開館，有超過3000冊繪本，還設計可愛的樹洞、小屋閱讀角落、童趣香菇家具...

台東入冬後首場拔蘿蔔 成功鎮農會初辦逾百人參加

往年入冬後，第2期稻作收割完成，農田多轉作種植蘿蔔，並舉辦大型拔蘿蔔活動，首場今天在東海岸登場，吸引逾400人參加，這也...

基隆外木山濱海步道「04公廁」翻新 友善無障礙、通風明亮

基隆外木山濱海步道每到假日有很多觀光客、騎自行車民眾，「04公廁」使用率高，但民眾反映有味道、不通風及昏暗，環保局向環境...

台東技術勞工回訓無門！議員：別讓勞工傷腦筋

台東縣目前有超過5千名從事技術職業的勞工，依據「職業安全衛生教育訓練規則」規定，需每2年接受6至12小時不等的在職安全回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。