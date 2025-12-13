原住民族國際音樂節登場 數千人次湧入台東森林公園

第8屆PASIWALI Festival原住民族國際音樂節今天傍晚在台東市森林公園登場，吸引數千人次湧入。2天晚上的活動邀請16組來自世界各地的原住民音樂人、團體演出。

2025 Taiwan PASIWALI Festival原住民族國際音樂節以「We are the champions×出力」為核心，接續2025年世界原住民族傳統運動會之後於13、14日在台東舉辦。

正式演唱活動雖然傍晚5時才登場，但中午過後街頭藝人和風味飲食攤位就已進駐，來自各地的民眾陸續湧入，下午4時許已湧入數千人次，等待開場。

原住民族委員會表示，今年邀請來自世界各地和當地總共16組原住民族音樂人演出，從傳統吟唱到現代編曲，展現原住民族音樂的深度與廣度，也將族群文化的魅力刻進人心。

原民會表示，除了大舞台上的演出外，現場也設有5座部落屋，提供沉浸式文化體驗，並結合65家原住民族特色餐食與手作商品，促進地方經濟。

原民會表示，PASIWALI音樂節吸引國內外樂迷與無數遊客的關注及分享，期許活動持續作為原住民族歌手、樂團、舞團進行國際交流的重要平台，提升台灣原住民族文化在國際間的能見度並擴大影響力。同時，也透過活動，帶動部落青年返鄉參與。攤商與周邊業者感受到人潮湧入所帶來的商機，看見文化與觀光結合的正面效益。