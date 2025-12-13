超過3000冊！東部第一座國家級繪本故事屋開張 文化部長李遠開箱

東部第一座國家級「繪本故事屋」今天在花蓮文創園區開館，有超過3000冊繪本，還設計可愛的樹洞、小屋閱讀角落、童趣香菇家具等，未來每周二到日開放，還會有親子瑜珈、手作工坊等活動。文化部長李遠與大批親子一同開箱，歡迎到花創體驗美麗又神秘的魔法。

「繪本故事屋」位於花創第6棟，去年403地震後多處建物受損，文化部完成歷史建築修復、提升整體耐震安全度後，規畫為繪本設計屋。設計團隊保留木屋架的構結，以孩子視角為核心，打造無邊際書房與想像力客廳兩大空間，提供繪本展示、閱讀角落、談性活動區、AR互動體驗等服務。

今天下午開幕，李遠及營運單位台灣生活美學基金會董事長彭俊亨、花蓮市長魏嘉彥等人都到場，盼成為花蓮閱讀新地標，也是國家級的繪本示範基地。

育有兩名幼兒的江姓婦人說，她常帶孩子到圖書館看繪本，但空間比較制式，繪本故事屋設計很活潑，還有樹洞可以讓孩子鑽進去靜靜看書，非常可愛。

李遠致詞時表示，曾陪伴自己2個孩子畫過15本繪本，上任部長後徵選30名繪本作家培訓一整年，又提出「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵」，並想說來做一個金繪獎，都是在全力衝刺繪本產業，看能不能幾年後超車日本與韓國。

「花蓮並不遠，只要你愛上它，它就很近」李遠上午抽空走訪入選文化部百大文化基地的新城鄉練習曲書店及七星潭洄遊吧食魚體驗館。他說，光復洪災後文化部一直想扮演災後重建的角色，希望從文化活動來重建花蓮觀光。