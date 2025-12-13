台東入冬後首場拔蘿蔔 成功鎮農會初辦逾百人參加
往年入冬後，第2期稻作收割完成，農田多轉作種植蘿蔔，並舉辦大型拔蘿蔔活動，首場今天在東海岸登場，吸引逾400人參加，這也是成功鎮農會首次舉辦拔蘿蔔。
成功鎮種稻面積不多，因此不像其他鄉鎮在2期稻後轉作油菜花等綠肥植物，或是種蘿蔔開放大家採收，而是以向日葵營造景觀。今年成功鎮農會改種白玉蘿蔔，今天邀請民眾體驗拔蘿蔔，吸引逾400名民眾參與。
「成功花海帶著走 好彩頭」農會總幹事曾品峰下令後，大人與小孩一同奔向農田，彎腰使勁拔起蘿蔔，一根根白白胖胖的蘿蔔從泥地中冒出，不一會兒人手一袋、收穫滿滿，田間洋溢歡笑聲。
曾品峰表示，農會每年固定辦理花海活動，目前距離花季尚有約3至4個月空檔。過去多栽種向日葵供遊客觀賞，今年則改以種植蘿蔔活化農地，並採友善耕作、與草共生方式栽培，全程未噴灑農藥，讓民眾吃得健康又安心。
他說，雖然蘿蔔外型不大，但品質佳、口感清脆，不少民眾在現場拔起蘿蔔時，就能明顯感受到折斷瞬間的爽脆感。
曾品峰表示，拔蘿蔔活動明年將朝常態性方向規畫，並針對細節持續調整，避免雜草過高影響辨識與採收，讓民眾拔得更輕鬆、體驗更完善。
